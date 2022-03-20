نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز مساعدة مالية أو عينية من الأمير عبد العزيز بن فهد تواصل مباشر kacasa (واتساب – رقم القصر) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية أو العينية من الأمير عبد العزيز بن فهد صاحب الأيادي البيضاء من خلال مؤسسته الخيرية، حيث يُمكن تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبر البريد الإلكتروني، والتواصل مع مكتب الأمير عبد العزيز من خلال رقم الوتساب الخاص، أو رقم الهاتف من داخل المملكة أو خارجها، أما عن نوعية المساعدات التي تقمها مؤسسة الأمير بن فهد فهي متنوعة، وتشمل سداد ديون المُعثرين وسداد القروض للعارمين لمن عجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، كما تشمل تقديم مساعدة مالية لأصحاب الحاجات من المطلقات والأرامل والأيتام.

طلب المساعدة المالية والعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد [email protected] (بريد إلكتروني – واتساب)

وكذلك يقدم الأمير المساعدة في تكاليف العلاج والعمليات الجراحية لفير القادرين، ومن تعرض لكوارث أو حوادث أقعدته عن كسب قوت يومه، ومع تعاظم عمليات البحث عن كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز لطلب المساعدة، فقد أعددنا هذا التقرير الذي يمكن من خلالة التواصل بسهولة ويُسر لطلب المساعدة سواء كانت عينية أو مالية.

تجدر الإِشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء ولا يألوا جهد في تقديم المساعدة للمحتاجين من مواطني المملكة من الفئات الأشد حاجة تقديم المساعدة المالية العاجلة لأبناء الشعب السعودي، لذلك يسعى الفقراء وأصحاب الديون ومن تقطع بهم سبل العيش الكريم إلى طلب العون من الأمير عبد العزيز بن فهد.

معروض صيغة نموذج تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن تقديم طلب المساعدة عن طريق البريد السعودي، أو من خلال التواصل مع مكتب الأمير على البريد الإلكتروني الخاص به، أما عن صيغة طلب المساعدة، فيمكن كتابة طلب بالصيغة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. منصة تويتر .

التواصل بمنطقة تبوك

الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

صندوق بريد تبوك ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مبادرات الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية للأعمال الإنسانية

امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) امتدادا لمبادرته الإنسانية بقضاء الدين عنهم وتعويضهم بمركبة جديدة..



الأمير عبدالعزيز بن فهد يشتري منزلا بمليون ريال لأبناء الراحل #محمد_الشمري



pic.twitter.com/0Nu9eoCN5J — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) January 2, 2022

ومن الجدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز هو امتداد لمسيرة عطاء والده الراحل الملك فهد، ويسعى الأمير من خلال مؤسسته للعمل الخيري لمد يد المساعدة وإعانة المحتاجين في العديد من الأمور، وتقدم المؤسسة أموال زكاة الأمير والصدقات والتبرعات الخاصة به لأبناء المملكة، وفي حال كان لديكم أي استفسار بخصوص ما ورد في هذا التقرير من معلومات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

مؤسسة الملك فهد للمساعدات والأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa تساهم في العمل الخيري في العديد من المجالات، وذلك عبر برامج خيرية ومشروعات تستهدف التالي:

دعم مشروعات الإسكان للمحتاجين.

كفالة الأسر الفقيرة والأيتام.

تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

مساعدة أصحاب الديون، وكفالة أسرهم

معالجة المرضى المحتاجين داخل المملكة وخارجها.

التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة على “موقع التواصل الاجتماعي توتير”

شهود الله ف ارضه من حبه الناس حبه ربه والعكس اللهم احفظه وسعده ياارب pic.twitter.com/73mZIV1Zz6 — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik) شهود الله ف ارضه من حبه الناس حبه ربه والعكس اللهم احفظه وسعده ياارب pic.twitter.com/73mZIV1Zz6 — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik) January 11, 2022

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من طالبي مساعدة مؤسسة الأمير بن عبد العزيز الخيرية والإنسانية يتواصلون مع رابط الصفحة الرسمية للأمير عبد العزيز بن فهد من خلال رابط صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، حيث يتم مراجعة الرسائل وطلبات المساعدات على اختلاف أنواعها، والتي يتم إرسالها على صفحته الرسمية أول بأول.

وعلى الرغم أن كثيرين من مواطني المملكة السعودية وخارجها من غير المستحقين للمساعدات التي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد، إلا أن الأيادي البيضاء تلبي بعض طلبات المساعدات سواء عينية أو مالية، رغم أن ذلك يأتي على حساب المستحقين الفعليين لتلك المساعدات، خاصة المطلقات والأرامل ومن يعول أيتام، والمتعثرين والمرضى وأصحاب الحاجات المُلحة وأصحاب الديون والقروض التي عجزوا عن الوفاء بها.

مساعي الحكومة السعودية في تقديم المساعدات المالية والعينية

أما عن المساعدات الحكومية السعودية سواء المالية أو العينية، فمجال الحديث يطول، في الفترة الأخيرة تقدم الحكومة برامج عديدة تقدم من خلالها العديد من برامج الضمان والتنمية المستدامة عبر وزارات عديدة، ويأتي على رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقدم برنامج الضمان الاجتماعي الجديد والمطور الذي امتد ليشمل المواطنين من أصحاب الحاجات والدخل المحدود.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

مساعدات مالية وعينية ومنح يقدمها الديوان الملكي السعودي