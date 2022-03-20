رابط منصة الاستفادة من دعم الكهرباء في الأردن 2022 kahraba.gov.jo

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عمر شويل - جدة رابط منصة الاستفادة من دعم الكهرباء في الأردن 2022 من المواضيع الشائعة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين بالأردن خلال الساعات الماضية، وننشر لكم في هذا الموضوع طريقة التسجيل من خلال رابط دعم الكهرباء في الأردن 2022 حيث صرحت المتحدثة الرسمية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالأردن ان عملية التسجيل مازالت سارية ويمكن للجميع التسجيل للاستفادة من دعم الكهرباء وهناك عدد كبير جداً من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بالفعل وبلغ عددهم ما يزيد عن 22 الف مواطن وذلك من اجمالي العدد المحدد وهو 35 الف شخص سوف يحصلون علي الدعم الكهربائي.

رابط منصة الاستفادة من دعم الكهرباء في الأردن 2022

ويشمل الدعم كافة الفئات من طلاب جامعات ومتزوجين وغير متزوجين وذلك من مختلف المناطق والمحافظات ولكن يلزم ان يستوفي المتقدم كافة الشروط المطلوبة للاستفادة من دعم الكهرباء 2022 في الأردن وفي السطور التالية سوف نعرض لكم بالخطوات طريقة التسجيل في دعم الكهرباء 2022 ورابط التسجيل:

قم بالتوقة الي الموقع الرسمي الخاص بالتقديم في دعم الكهرباء.

ستجد في الصفحة الرئيسية للموقع خيار التسجيل قم بالضغط علية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق وصحيح.

بعد مراجعة البيانات قم بالنقر علي خيار ارسال الطلب.

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022

وهناك العديد من الشرائح وتعرفة جديدة سوف يتم التعامل بها وهذه هي الشرائح المدعومة والتي يمكنها الاستفادة من دعم الكهرباء وهي:

من 1 الي 300 كيلو واط 50 فلسا لكل كيلو.

من 301 الي 600 كيلو واط يكون السعر 100 فلس لكل كيلو.

في حالة الزيادة عن 600 كيلو واط في الساعة يتم التعامل بـ 200 فلس لكل كيلو واط.

الشرائح التي لا يمكنها الاستفادة من دعم الكهرباء 2022 في الأردن:

اذا كان الاستخدام من 1 الي 1000 كيلو واط في الساعة يكون 120 فلسا بينما اذا كان اكثر من 1000 واط في الساعة يكون 150 فلسا. كانت هذه كافة المعلومات الخاصة بطريقة التسجيل في دعم الكهرباء الجديد 2022 في الأردن وكافة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين والغير مستفيدين من دعم الكهرباء، ونكون قد وصلنا الي نهاية هذا الموضوع بعد أن وفرنا لكم كافة التفاصيل التي يحتاجها المواطن بخصوص دعم الكهرباء 2022.