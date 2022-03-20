إصابة 10 في إطلاق نار في ولاية أركنسو الأميركية

قالت شرطة ولاية أركنسو الأميركية إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء السبت خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية.

وتم إرسال الشرطة إلى الموقع في دوما التي يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة في جنوب شرق أركنسو في نحو الساعة 7.25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال بيل سادلر المتحدث باسم الشرطة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن "المعلومات الأولية التي إبلاغها (لشرطة ولاية أركنسو) تفيد أن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص".

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.