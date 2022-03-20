تمويل شخصي شركة الأمثل 100 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي شركة الأمثل، هي شركة تخضع لإشراف البنك السعودي المركزي حيث تتخصص في تقديم الخدمات التمويلية المتعددة وذلك بهدف توفير الاحتياجات المالية للأفراد والمنشآت بما يساعد في دعم اقتصاد المملكة وتمتاز شركة الأمثل التي تعد واحدة من الشركات التمويلية السعودية المميزة بسرعة إعطاء الموافقة بالحصول على منتجاتها وذلك بعد دراسة الطلب المقدم وتقدم الشركة منتجاتها بهامش ربح تنافسي، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم المميزات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي شركة الأمثل الذي تصل قيمته إلى مائة ألف ريال سعودي.

أهم مميزات تمويل شخصي شركة الأمثل

مزايا كثيرة توفرها شركة الأمثلة على المنتجات التمويلية التي تقدمها ومن أهم المميزات للتمويل الشخصي هي كالتالي:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأقصى لقيمة التمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

ربح تنافسي وبنسبة ثابتة غير متغيرة.

سرعة الإجراءات.

فترة سداد الأقساط تمتد حتي سنتين.

متوفر بدون كفيل بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي.

متوفر بدون تحويل الراتب.

رسوم إدارية بنسبة 1% من قيمة التمويل.

إتاحة السداد المبكر.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم. ملئ نموذج طلب الحصول على المنتج. صورة القيادة سارية المفعول. تقديم ما يثبت محل الإقامة والسكن سواء كان إيجار أو تمليك. تقديم كشف حساب البنكي للمتقدم لأخر ثلاث شهور من المعاملات البنكية. تقديم خطاب تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل. العنوان الوطني.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل

يمكن لمن يرغب في الحصول على التمويل من التقديم الإلكتروني في أقل وقت للحصول على المنتج من عن طريق بعض الإجراءات الميسرة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ثم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة ومنها الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وتحديد نوع المنتج المطلوب وجهة العمل والراتب ورمز التحقق وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات يتم الضغط على زر إرسال كما يمكن التقديم على المنتج من خلال زيارة أقرب فرع للشركة أو الاتصال على الرقم المجاني 8003015555 أو التواصل عبر رقم +9668003015555 للواتساب خلال ساعات العمل المقررة بالشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة عصراً لتقديم المزيد من الاستفسارات التي تهم العملاء ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض، ومن أهم الشروط التي تضعها الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً ويتم الموافقة للأفراد على الطلب المقدم بعد إرسال المستندات ومراجعة حال الطلب ومن ثم تعطي الموافقة الفورية أما عند حصول المنشآت والشركات فتتم الموافقة في خلال 48 ساعة من رفع المستندات وتوفر الشركة منتجاتها لجميع القطاعات المعتمدة الحكومية وشبه الحكومية وكذلك متوفر للشركات الكبري.

تحديث بتاريخ اليوم الموافق العشرون من شهر مارس لعام 2022 ميلادياً: يمكن الحصول على تمويل ميسر بقيمة خمسون ألف ريال سعودي بدون كفيل، وذلك عن طريق أحد منتجات تمويل الأفراد المقدم من شركة الأمثل للتمويل وهو منتج التورق، حيث يعتبر من أسهل وأيسر التمويلات المقدمة من الأمثل للتمويلات ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.