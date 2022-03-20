نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية شرح شامل للمواصفات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max هو أحدث هواتف آيفون التي طرحتها شركة آبل ضمن سلسلة ايفون اكس وآيفون برو ماكس، التي تبعت إصدار أيفون 11، كما أنه من أشهر هواتف آيفون الشركة التي أثارت الكثير من التساؤلات مؤخرًا، فبالرغم من ظهور بعض العيوب القليلة في هاتف ايفون iPhone 12 Pro Max، إلا أنها لا تؤخذ في الحسبان إذا ما نظرنا إلى ما به من إمكانيات متطورة.

سعر ايفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية شرح شامل للمواصفات والعيوب

أيفون 12 برو ماكس قد تم الإعلان عنه في مؤتمر خاص عقدته شركة ابل لهذا الغرض وهذا بعد نجاج سلسلتها الشهيرة من iPhone pro max ايفون برو max وآيفون برو، ويتميز iPhone 12 Pro Max بمواصفاته الغير تقليدية التي إهتمت شركة آبل في إبرازها وتطويرها، وهذا جعل iPhone 12 Pro Max أحد أكثر آيفون يرغب في شرائها محبي الأيفون.

ويتميز الهاتف بمواصفات شركة ابل التي هعدناها منها في جوالاتها، من صلابة ومتانة في جسم الجوال والإطار والشاشة، مع تصميم أنيق ومميز به روح الفخامة وارقي، لكن يتميز جوال ايفون 12 برو ماكس عما سبقه من سلاسل هواتف ايفون بأنه يحتوي على أحدث الإصدارات من تقنيات أبل التي طالما أبهرتنا بها في الكاميرا ونظام التشغيل.

نظرة عامة على مواصفات iPhone 12 pro ماكس

اصدرت ابل ايفون 12 pro ماكس بمعالج سدادسي النواة Apple A14 Bionic، والذي يعمل بتقنية تكنولوجيا 5 نانو.

يحتوي iPhone 12 pro ماكس أيضًا على معالج رسومي Apple GPU 4-core graphics.

آيفون 12 برو ماكس متاح منه ثلاث إصدارات للذاكرة الداخلية، 128، و 256، 512 جيجابايت، وهذا كما تعودنا من جوالات السلسلة iPhone pro max.

بالنسبة لذاكرة الرام في آيفون 12 برو ماكس فهي بمساحة 6 جيجا بايت.

يشتمل جهاز الأيفون على كاميرا خلفية رباعية سعة 12+12+12 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية 3D بجودة 12 ميجا بكسل.

صممت آبل ايفون 12 pro max بشاشة 6.7 بوصة، وهي بدقة 2778×1284، وتحتوي على نوتش كبير.

يعمل iPhone 12 pro ماكس بنظام تشغيل IOS 14.

يأتي الجوال ببطارية 3687 مللي أمبير.

أبعاد الجوال 160.8×78.1×7.4 مللي.

الجوال بوزن 226 جرام.

تم طرح الجوال بأربع ألوان الدهبي، والأسود، والأزرق،والرمادي.

أهم المميزات في آيفون 12 Pro Max

يعد أبرز ما يميز آيفون iPhone 12 Pro Max هو مقاومته للماء لمدة تصل إلى نصف ساعة، كما أنه مقاوم للغبار كذلك، وهو يتحمل الماء تحت عمق كبير يصل إلى 6 متر تحت الماء، وهذا يعد أحد إنجازات ابل Apple.

من أبرز مواصفات iPhone 12 برو ماكس كذلك أنه مصمم بزجاج قوي Ceramic Shield، مما يحافظ عليه في حالة السقوط، كما أنه يشتمل على إطار من الستانلس ستيل.

شاشة الجوال مزودة بطبقة حماية من الخدوش oleophobic coating.

يمكن تشغيل شريحتين في الجوال، فهو يدعم هذه الخاصية.

يدعم الجوال Apple iPhone 12 pro max أيضًا شبكة إتصال الجيل الخامس 5G.

كما يدعم جوال iPhone خاصية الشحن السريع.

أيضًا يدعم Apple iPhone 12 pro max إمكانية الشحن اللاسلكي.

يوجد بالهاتف ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء.

أبرز العيوب في iPhone 12 Pro Max

لا تدعم أجهزة أيفون مكان لشريحة الذاكرة الخارجية، وبهذا لا يمكن إستخدام شريحة ذاكرة إضافية لزيادة مساحته.يعد الجوال ثقيل نسبيًا.

الجوال لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن مقاس 3.5 مللي.

يشبه الجوال في تصميمه جوال ابل آيفون 11 برو، مع وجود بعض الفروق البسيطة التي وضحتها لنا ابل.

قامت أبل بتقليل حجم بطارية الجوال ليبدو بمظهر أنحف، وهذا من مواصفات الجوال التي تجعل منه هاتف أنيق.

النوتش بالشاشة كبير نسبيًا.

الجوال معه كابل الشحن فقط، فعلبة الهاتف لا تشتمل على الشاحن أو سماعات الأذن.

محتويات علبة الهاتف

يأتي هاتف مع علبة تشتمل على بعض الملحقات الخاصة به، والتي تتلائم معه، لذا عند شراء الهاتف ننصح بتفحص محتويات العلبة بالكامل والتأكد منها، ونسرد لكم المحتويات في التالي:

جوال أيفون 12 برو ماكس، والذي يأتي إليكم بأحد أولوانه الأربعة، ألا وهم: الأزرق، الرمادي، الذهبي، الفضي. كابل يو إس بي متوافق مع الهاتف، والذي يتم إستخدامه لشحن الأيفون أو نقل البيانات من وإلى جهاز آخر. أداة فتح منفذ شريحة الهاتف. كتيب إرشادات إستخدام الهاتف وشرح مواصفاته.

سعر iPhone 12 برو ماكس في السعودية

السعر الخاص بالنسخة 128 ميجابايت هو 489 ريال سعودي تقريبًا.

أما السعر الخاص بالنسخة 256 ميجابايت هو 5699 ريال سعودي تقريبًا.

وسعر نسخة 512 ميجابايت هو 6699 ريال سعودي تقريبًا.

سعر ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max في الكويت

سعرنسخة الجوال الحديث iphone 12 pro max في الكويت، من النسخة سعة 128 جيجابايت 363.900 دينار كويتي فقط لا غير.

في الكويت، من النسخة سعة 128 جيجابايت 363.900 دينار كويتي فقط لا غير. سعر جوال ايفون 12 برو ماكس الذكي في الكويت، من النسخة سعة 256 جيجابايت 384.900 دينار كويتي.

ماكس الذكي في الكويت، من النسخة سعة 256 جيجابايت 384.900 دينار كويتي. سعر هاتف iphone 12 pro max الجديد في الكوبت، من نسخة الهاتف سعة 512 جيجابايت 464.900 دينار كويتي.

سعر ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max في عمان

النسخة سعة 128 جيجا بايت من الجوال ايفون 12 برو ماكس نجد سعرها في عمان بـ 499 ريال عماني.

نجد سعرها في عمان بـ 499 ريال عماني. النسخة سعة 256 جيجا بايت من الجوال ايفون 12 برو ماكس نجد سعرها في عمان بـ 524 ريال عماني.

12 برو ماكس نجد سعرها في عمان بـ 524 ريال عماني. النسخة سعة 512 جيجا بايت من الجوال ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max نجد سعرها في عمان بـ 635 ريال عماني.

تناولنا اليوم شرح مفصل عن سعر ومواصفات iPhone 12 Pro Max بالسعودية والمطروح من آبل، والذي يعد أحد أبرز الجوالات المطروحة حاليًا في أسواق الهواتف الذكية التي أعلنت عنها أبل، ولذا ألقينا الضوء على الميزات، وكذلك أبرز ما تم ذكره من العيوب في هاتف Apple iPhone 12 Pro Max.

وتابعونا لمعرفة كل التفاصيل عن الإصدار الجديد لشركة ابل من جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 12 pro max الجديد، والذي يضم تقنيات أقوى من جوال ايفون 12 برو ماكس، والذان يعدّان من أكثر جوالات الأيفون طلبًا داخل كل متاجر المملكة العربية السعودية، كما نعرض لكم في نقالاتنا النقبلة عيوب الإصدارات الجديدة ومزاياها.