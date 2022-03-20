نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شركة الأمثل بدون كفيل يصل حتى 50 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة الأمثل ، والتي يهتم بها العديد من الأشخاص المتواجدون على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر شركة الأمثل هي الملاذ الأمن والأسرع للعديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويلات صغيرة وميسرة، والتي تقدم شركة الأمثل حلول تمويلية كثيرة والتي منها يمكن الحصول على تمويل بقيمة 100 ألف ريال سعودي، فهناك عدة منتجات مقدمة من شركة الأمثل للتمويلات منها منتج التورق والتأجير التمويلي، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم منتج تمويل الأفراد التورق للحصول على تمويل بقيمة خمسون ألف ريال سعودي.

تمويل شركة الأمثل التورق مميزاته والمستندات المطلوبة

تقدم شركة الأمثل منتج التورق للأشخاص الراغبين في الحصول على قرض صغير وسريع تصل قيمته لخمسون ألف جنية بدون كفيل، وفي حالة وجود كفيل تصل قيمة القرض إلى مائة ألف ريال سعودي، وذلك بعدة مزايا وأهمها ما يلي:

مزايا تمويل التورق من الأمثل

يعد من أهم مزايا التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (طبقاً لما هو مدون بصفحتهم الرسمية). فترة سداد التمويل تصل إلى عامان من تاريخ الحصول على التمويل. تقدم شركة الأمثل التمويلات مقابل هامش ربح تنافسي مع باقي الشركات. يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل راتب العميل. في حالة عدم وجود كفيل يمكن الحصول على تمويل يصل قيمته إلى خمسون ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يشترط في المتقدم على طلب الحصول على المنتج من شركة الأمثل توفير المستندات التالية:

يجب أولاً على المتقدم تعبئة نموذج طلب القرض.

أحضار صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية.

خطاب موجه إلى الشركة بقيمة الراتب.

تقديم كشف حسابي بنكي للعميل عن ثلاثة أشهر سابقة.

ذكر العنوان الوطني.

تقديم إثبات سكن للمتقدم في حالة إذا كان ملك أو إيجار.

وفي بعض الحالات تطلب الشركة مستندات إضافية.

طريقة التقديم للحصول على التمويل

إذا توافرت في المتقدم كافة المستندات والشروط المعلن عنها من قبل الشركة، يمكن للعميل التقديم على طلب الحصول على التمويل إلكترونياً عبر زيارة موقع الشركة الرسمي، وتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض إلكترونياً وإدخال البيانات المطلوبة كما هو موضح بالنموذج التالي:

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم شرحاً لطريقة الحصول على تمويل ميسر بدون كفيل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.