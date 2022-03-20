“موعد الضمان المطور” رسالة الأهلية 3 وسلم راتب الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa

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موعد الضمان المطور الجديد الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمعاش للفرد والأسرة بالمملكة المتمتعين بتطبيق شروط الاستحقاق عليهم، ويكون ضمن الأشياء التي يبحث عنها الراغبين في التسجيل الجديد في الضمان المطور أو غير المؤهلين الذين يتابعوا التسجيل من جديد والالتزام بكافة الخطوات والشروط، ويتم تحديد الراتب حسب الدخل وعدد أفراد الاسرة.
“سلم راتب الضمان الجديد” موعد رسالات الأهلية 3 على الهاتف بالمطور sbis.hrsd.gov.sa
يكون الحد المانع لراتب الضمان حسب عدد من العوامل والتي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام الجديد للضمان الذي أطلقته في نوفمبر 2021، حيث يعتمد الحد المانع على عدد من الأسباب ولا يتم القبول في الضمان المطور إلا بالالتزام بها:
- أن يكون المتقدم للضمان من أصحاب الدخل الشهري المنخفض أو الدخل المعدوم.
- يكون الحد الأدنى لراتب الفرد المستقل 550 ريال بينما يكون لرب الاسرة 1100 ريال شهريا.
- يتم تحديد الراتب حسب عدد أفراد الاسرة.
- يكون على المطلقات إثبات استقلالية السكن للحصول على معاش كامل واحتسابها رب أسرة وليس فرد تابع.
- يتم مول الموظفين في المنظومة الجديدة الذين لديهم دخل شهري لا يكفي النفقات.
- يكون على المسجلين تسجيل كافة بيانات الدخل الشهري الثابت أو الدخل المساند
- يتم تسجيل دخل الزوجة ضمن بيانات دخل الاسرة.
- يجب تسجيل بيانات التابعين ليتم التسجيل بنجاح والحصول على الأهلية.
- يتم تسجيل العاطلين عن العمل مع شرط الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل واستمرار البحث عن العمل.
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
طريقة تسجيل الضمان المطور لغير المؤهلين
- يتم إنشاء حساب جديد عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقوم المستخدم بالدخول عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- يتم الانتقال بعد ذلك إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يكون الاتصال رقم هاتف الضمان الموحد 19911 للاستعلام والتواصل المباشر.
- أو يتم التواصل عبر الرسائل الإلكترونية عبر11157.
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