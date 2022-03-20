“موعد الضمان المطور” رسالة الأهلية 3 وسلم راتب الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa

موعد الضمان المطور الجديد الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمعاش للفرد والأسرة بالمملكة المتمتعين بتطبيق شروط الاستحقاق عليهم، ويكون ضمن الأشياء التي يبحث عنها الراغبين في التسجيل الجديد في الضمان المطور أو غير المؤهلين الذين يتابعوا التسجيل من جديد والالتزام بكافة الخطوات والشروط، ويتم تحديد الراتب حسب الدخل وعدد أفراد الاسرة.

“سلم راتب الضمان الجديد” موعد رسالات الأهلية 3 على الهاتف بالمطور sbis.hrsd.gov.sa

يكون الحد المانع لراتب الضمان حسب عدد من العوامل والتي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام الجديد للضمان الذي أطلقته في نوفمبر 2021، حيث يعتمد الحد المانع على عدد من الأسباب ولا يتم القبول في الضمان المطور إلا بالالتزام بها:

أن يكون المتقدم للضمان من أصحاب الدخل الشهري المنخفض أو الدخل المعدوم.

يكون الحد الأدنى لراتب الفرد المستقل 550 ريال بينما يكون لرب الاسرة 1100 ريال شهريا.

يتم تحديد الراتب حسب عدد أفراد الاسرة.

يكون على المطلقات إثبات استقلالية السكن للحصول على معاش كامل واحتسابها رب أسرة وليس فرد تابع.

يتم مول الموظفين في المنظومة الجديدة الذين لديهم دخل شهري لا يكفي النفقات.

يكون على المسجلين تسجيل كافة بيانات الدخل الشهري الثابت أو الدخل المساند

يتم تسجيل دخل الزوجة ضمن بيانات دخل الاسرة.

يجب تسجيل بيانات التابعين ليتم التسجيل بنجاح والحصول على الأهلية.

يتم تسجيل العاطلين عن العمل مع شرط الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل واستمرار البحث عن العمل.