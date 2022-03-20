عاجل:- الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس متى ينزل وما هي شروطه؟ وفقاً لوزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة عاجل:- الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس متى ينزل وما هي شروطه؟ للمستحقين وفقاً لوزارة الموارد البشرية، حيث طرحت الكثير من التساؤلات حول الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير ومارس متى ينزل، والذي تم الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فتعطي الوزارة تلك المساعدات المادية للفئات الغير قادرة على الكسب والحصول على لقمة عيشهم من هذا المعاش المسمى بالضمان الاجتماعي، مما يساند محدودين الدخل والغير قادرين على الحصول على حياة راغدة ومستويات معيشية أفضل وأحسن مما كانوا عليه، ولكن تتاح هذه الخدمة من الوزارة المعنية بها تحت شروط وضعتها الوزارة من أجل استحقاق هذه المساعدة ووصولها للذين يحتاجوا إليها كما يوجد مواعيد معينة لصرف الضمان الاجتماعي من الوزارة، وهذا ما سنعرفكم به بجانب شروط القبول للحصول عليها بعد التسجيل من خلال هذا المقال.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الحالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين القاتنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر فبراير الجاري ، وذلك بداية من اليوم الثاني لهذا الشهر من عام 2022، حيث تم صرف المعاش للمسحقين منذ فترة ومن المفترض حصولهم عليه خلال هذه الفترة.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يمكننا الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من خلال تلك الخطوات:

نفتج موقع أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية من الانترنت.

وسنجد قوائم اختيارية من يسار الصفحة الرئيسية نختار منها الخدمات الوطنية.

بعد ذلك ستظهر لنا قائمة خيارات نختار منها الاسعتلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور.

بعدها ستظهر لنا نافذة بها خانات نقوم بوضع بياناتنا الشخصية ومنها رقم الهوية.

وبعد الانتهاء نضغط على زر طلب أو استعلام وستظهر لك النتيجة الخاصة بك بشأن تسجيلك في الضمان الاجتماعي المطور.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير

يتم تحديد وحصر الفئات المستحقين لهذا الدعم عن طريق وضع شروط معينة التي تشمل كل من:

الذي تجاوز سن الستين.

الأرامل والمطلقات.

أيضا أصحاب القدرات الخاصة أو الغير قادرين على القيام بالأعمال الشاقة.

الأسر الأكثر احتياجا.

محدودي الدخل أو الذي لا دخل له ولا يملك أي عقارات أو ممتلكات خاصة به مثل السيارات.

الذي يحمل الجنسية السعودية أو يمتلك وثيقة إقامة دائمة على أرض المملكة العربية السعودية.

ولقد سعت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على تقديم نظام الضمان الاجتماعي المطور عن بعد، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا، والقضاء على فكرة الزحام والتعدد السكاني على المصالح الحكومية، وذلك مع توفير الوقت والمجهود لكل مواطن سعودي يرغب في الحصول على تلك الخدمة، والحرص على راحة ابناء المملكة العربية السعودية.