طلب تجنيد job.sang.gov.sa وظائف الحرس الوطني للحصول على عدد من الوظائف، حيث أعلنت الهيئة العامة للحرس الوطني عن قبول عدد من المؤهلات للعمل في عدد من الوظائف على أن يقوم المتقدمين الالتزام بمواعد التقديم والشروط العامة لتلك الوظائف والشروط العامة للعمل بالمجال العسكري، كما يجب التقيد بالشهادات وأولوية التعيين للشهادات الأعلى والكفاءات.

طلب تجنيد job.sang.gov.sa وظائف الحرس الوطني 1443 طريقة التقديم والشروط

يتابع الشباب بالمملكة البحث عن العمل في المجال العسكري لما له من العديد من المميزات الكبيرة، ويتابع الشباب أيضا البحث عن فرص للتعيين بعد التخرج من عدد من المؤهلات، ويكون للعمل العسكري الشروط الصارمة للدخول بهذا المجال، حيث يكون لديه العديد من الشروط الأخلاقية والكفاءات البدنية والشهادات المطلوبة وتكون فيه الأولوية للكفاءات.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني

الجنسية السعودية من أول وأهم شروط التقديم.

الصحيفة الجنائية النظيفة حيث يجب ألا يكون له سوابق عدلية أو جرائم أخلاقية أو تخص الإهمال أو الشرف.

الشرط الصحي حيث يجب أن يخضع للفحوصات الطبية وتكون جميع فحوصاته الطبية سليمة.

يجب ألا يقل الطول عن 160 سنتيمتر ويتناسب الطول مع الوزن على أن يكون الشكل متناسق.

لا يكون قد تقدم للوظائف العسكرية من قبل وتم رفضه.

شرط الزواج من السعودية.

يكون حاصلا على الشهادات المطلوبة أو ما يعادلها.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية وتحضير المستندات المطلوبة ليتم القبول بشكل نهائي.