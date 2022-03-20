نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443 وما هي شرط استحقاق معاش الضمان الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443، حيث ينتظر الجميع الحصول على المعاش الخاص به لسد احتياجاته، خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تمر به البلاد من أزمة أدت إلى تقلب الأمور، فقد قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بتطوير هذا النظام، وكان الهدف الرئيسي من هذا الأمر أن يتضمن النظام الأشخاص المستحقين، الذين لم يستطيعوا الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي القديم، تابعونا لمعرفة موعد صرف المعاش وكيفية الاستعلام عن ذلك.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443

أقرت الوزراة بأنه سيتم بدء صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور مع بداية شهر مارس، وعلى جميع المستحقين بأن يقوموا بالاستعلام حول هذا الأمر لمعرفة الموعد المقرر لذلك، والتأكد من أحقيته وتوافر كافة الشروط المطلوبة به، حيث يعتبر هذا النظام الحديث واحداً من أهم البرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية بالمملكة السعودية.

إضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية قد حددت هذا اليوم تحديداً دون غيره، مقرة بأنه سيكون موعد ثابت في جميع الدفعات القادمة التي من المقرر صرفها مستقبلا، والحالة الوحيدة التي سيتم تغيير هذا الموعد بها سيكون بسبب كونه إجازة رسمية داخل المملكة.

كما يجب التنويه إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور تم اعتماده رسميا، حتى يعمل على تحويل الأفراد من متلقين إلى مستحقين للدعم المقدم من قبل الحكومة، ويمكن لأي شخص تتوافر به الشروط المطلوبة التسجيل من خلال المنصة الرسمية للوزارة.

يقصد بنظام الضمان الاجتماعي المطور هو النظام التي قام به بعض المسؤولين داخل المملكة العربية السعودية بغرض رؤية 2030، والتي تسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطن السعودي، ويكون هذا النظام عبارة عن راتب شهري يقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن هنالك بعض الشروط من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443



قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في الأشخاص المستحقين، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: