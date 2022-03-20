اخر فرصة takaful.naf.gov.jo رابط الاستعلام عن “الدعم النقدي الموحد” إلكترونيا في الأردن للحصول علي المعونة الوطنية

رابط الاستعلام عن “الدعم النقدي الموحد” إلكترونيا في الأردن حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في الأردن عن الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد 2022 في الأردن وموعد الصرف، وهو الدعم الخاص بـتكافل سابقا، والذي يتم تقديمه من قبل صندوق المعونة الوطنية في الأردن، حيث صرح مدير عام صندوق المعونة الوطنية في الأردن خلال الساعات الأخيرة أن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الدعم النقدي المقدم من قبل الحكومة الأردنية متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، يمكنهم الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا بسهولة من خلال الموقع المفعل الاستعلام عن الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد 2022 في الأردن وموعد الصرف.

موعد صرف الدعم النقدي الموحد

وقد أشارت وزارة التنمية الاجتماعية أنه قد تم تغيير اسم برنامج تكافل 1 والذي جاء الاسم الجديد الدعم النقدي الموحد في الأردن، وقد أكدت الوزارة متمثلة في صندوق المعونة الوطنية أنه في حالة تقديم طلب إلكترونيا للحصول على الدعم يتم دراسته شكل شفافية من قبل الوزارة، حيث يتم تحديد الاستحقاق للدعم بناء على الضوابط والشروط التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها في وقت سابق والتي يجب توافرها للحصول على الدعم، حيث يتم طرح تفاصيل الاستحقاق وموعد صرف الدعم بعدما يتم قبول الطلب الخاص بالمستحق وكشف الاستحقاق من خلال توافق الشروط كما يمكن معرفة كيفية التسجيل في دعم الكهرباء 2022 في الأردن للحصول على التعرفة المدعومة.

رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد 2022 في الأردن

وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية تفعيل الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب للحصول على الدعم النقدي الموحد 2022، حيث يتم الاستعلام إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.