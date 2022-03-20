روسيا: اقتصادنا لن ينهار بفعل العقوبات المفروضة

جدة - نرمين السيد - وأكد مدفيديف فى تصريحات نقلتها روسيا اليوم إن روسيا لديها العديد من الشركاء الموثوق بهم، ليس فقط فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وإنما فى الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وهذه أسواق ضخمة".
وأضاف "لقد مررنا بأزمات وعقوبات وتهديدات وضغوط سياسية أكثر من مرة، فى 2008 و2014 و2018، فضلا عن عقوبات مختلفة تم فرضها على الاتحاد السوفياتى أكثر من اثنتى عشرة مرة ولكننا توقفنا منذ فترة طويلة عن الخوف، وبعد ذلك سرعان ما جاء إلينا خصومنا أنفسهم مطالبين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن جميع القضايا".
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