نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الإحسان متى أنشات وماهى أهم الخدمات التى تعمل على تقديمها ومن هو مؤسسها في المقال التالي
أسست المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية خيرية في أبريل لعام ٢٠٢٢، تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من تبرعات في كثير من المجالات المختلفة لمساعدة مواطني المملكة، ولكل من يرغب في الاستفادة من هذه المنصة لا يمكنه إلا أذا كان مسجلاً بحساب خاص في هذه المنصة، والتي سنتعرف عليها في هذه المقال.
كيف التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون
لكل من يرغب في الاستفادة من تبرعات المنصة، يجب عليه اتباع مجموعة من الخطوات لكي يستطيع تسجيل الدخول في المنصة والتي تتلخص فيما يلي: –
- قم أولا بزيارة موقع منصة إحسان من خلال الرابط التالي
- ثم ابدأ بعملية التسجيل على المنصة من خلال الأيقونة الموجودة بالأعلى بالصفحة.
- اضغط على إنشاء حساب جديد.
- ثم ابدأ في ملء البيانات المطلوبة.
- لا تنسى أن تكتب رقم هاتف المستفيد.
- انقر على المربع الفارغ الخاص بتأكيد أنك لست روبوت.
- اضغط على إنشاء حساب جديد التي ستظهر لك.
- ستظهر لك مجموعة من التعليمات الخاصة، قم بالضغط على تأكيد تنفيذها.
الشروط التي يجب توافرها للتسجيل
توجد مجموعة من الشروط البسيطة التي وضعتها منصة إحسان لإنشاء حساب جديد كمستفيد، وهي ما يلي: –
- التسجيل للأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم فقط.
- يجب توافر رقم جوال سعودي.
- وجود بريد إلكتروني فعال.
ولكن توجد شروط عديدة أخرى يجب أن تتواجد في المسجل لكي تتم عملية التسجيل، ومن أبرز هذه الشروط:-
- وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ بحق المتقدم بالطلب.
- يجب أن يمضي على أمر التنفيذ عام كامل تماماً.
- يجب أن يكون المتقدم من فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- يكون مبلغ المطالبة المالية أقل من 100,000 ريال سعودي.
من أسس منصة إحسان؟
قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالإطلاق منصة إحسان منذ فترة وجيزة وذلك كخدمة إلكترونية من أجل مساعدة كافة المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية وهكذا نكون قد وضحنا لكم كل ما هو متطلب في التسجيل عبر منصة إحسان الخيرية الإلكترونية لتسديد الديون لكل مواطني المملكة العربية السعودية، وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم.
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