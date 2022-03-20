إنجاز طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا للتمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن أو المقيم والذي يلتزم بالقوانين السعودية، حيث يكون رفع الخدمة عن المستخدمين من الأمور المزعجة والتي تمنع المواطن أو المقيم من الحصول على عدد من الامتيازات كما لا يتمكن من الخروج خارج البلاد أو تحديث الصكوك وجواز السفر وما دونها.

“إنجاز طلب رفع إيقاف الخدمات” إلكترونيا مؤقتا وزارة العدل najiz (تحديث صكوك – أحكام بنوك)

يتابع الآلاف ممن حكمت عليهم المحاكم السعودية بالإدانة ورفع الخدمات كيفية رفع هذا الإيقاف حيث يكونوا محرومين من عدد من الخدمات الهامة والتي تقوم بتسهيل الحياة والسفر والتعامل بالأموال والأملاك، وهنالك عدد من الشروط التي يكون على المواطنين اتباعها للحصول على العفو القضائي والخطوات التي يتم اتباعها لرفع هذا الإيقاف.

أسباب رفع الخدمات (مواطن – مقيم)

التخلف عن سداد نفقات الاسرة والتي تكون واجبة على رب الاسرة.

عدم الوفاء بالالتزامات البنكية مثل الشيكات بدون رصيد التي تم الحصول على أحكام ضد صاحبها من القضاء.

ألا يقوم بسداد أقساط القروض التي حصل عليها من المصرف.

قيام المواطن أو المقيم بمخالفات أساسية عند القيادة والحصول على مخالفات مرورية وغرامات لم يقم بسدادها.

الخدمات التي يشملها الإيقاف

يتم عدم التمكن من تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية بما يعطله عن النشاط العادي مثل المواطنين العاديين.

ألا يكون من حقه الحرية في التصرف بالبيع لأملاكه العقارية أو السيارة أو غيرها.

خدمة التسجيل في التأمينات يكون الموقوف محروما منها.

لا يتمكن الموقوفين من السفر خارج البلاد حتى الحصول على المخالصات المالية.

يكون من المستحيل تجديد رخصة القيادة بما يعيق من القيادة أو السفر بين المدن والمحافظات.

لا يتمتع الموقوف عن الخدمة بتحديث الصكوك وهو تثبيت الملكية العقارية التي لديه عبر وزارة العدل.

سداد المديونات والحصول على تسوية

يجب أن يقوم الموقوف برفع تلك لعقوبة من خلال الوفاء بالالتزامات المالية عليه والحصول على مخالصة بالسداد من الجهة صاحبة الحق، وذلك قبل التوجه لرفع الإيقاف إلكترونيا، ويكون بالسداد لخزينة وزارة العدل أو عمل تسوية مع البنوك أو مصلحة المرور ورفع المخالفات الموجودة على المستخدم، كما يتم رفع الإيقاف مؤقتا مع المصرف في حال قام المواطن بجدولة الديون وتحديد نظام جديد للسداد يتم التعارف والتوافق عليه، كما تقوم عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالسداد عن الغير قادرين مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ومنصة إحسان، على أن يتم تقديم ما يثبت عدم القدرة على السداد ماليا.

كيفية رفع إيقاف الخدمات “ناجز” طريقة الاستعلام عن رفع إيقاف الخدمة الدخول على رابط بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

اختيار خدمة “رفع إيقاف الخدمات”.

يتم الدخول برقم الهوية الوطنية.

من ليس لديه حساب يمكنه إنشاء حساب جديد.

يتم اتباع خطوات التسجيل ثم الضغط على إرسال الطلب. زيارة رابط وزارة العدل السعودية moj.gov.sa.

إدخال نوع ورقم الهوية إما وطنية أو هوية وافد.

تسجيل تاريخ الميلادي.

كود التوثيق والضغط على التالي.

يبدا اختيار الاستعلام عن خدمة “إيقاف الخدمات”.

الاستعلام عن طلب قضائي