نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشر.. مواعيد اختبار التحصيلي 2022 1443 الفترة الأولى والفترة الثانية في المقال التالي
تقدم هيئة التقويم والتعليم قياس، مواعيد اختبار التحصيلي، في المملكة العربية السعودية، ولهذا السبب اصبحت هناك عمليات بحث واسعة في محركات البحث حول متى مواعيد اختبار التحصيلي 1443 للفترة الأولى والثانية لتقديمها من قبل الطالبات والطلاب في مرحلة الثانوية العامة، حيث أوضحت الهيئة المذكورة ان التقدم للاختبار التحصيلي تتم على فترتين، لذلك نعمل الآن على نشر موعد اختبار التحصيلي من خلال موقع ثقفني الاخباري.
مواعيد اختبار التحصيلي 2022 1443
يعلن المركز الوطني للقياس عن المواعيد المحددة التي تخص اختبارات التحصيلي الورقي لعام 1443 للطلاب الذكور والإناث إذ جاءت مواعيد اختبار التحصيلي للعام الحالي للفترة الأولى وكذلك الفترة الثانية على النحو التالي:
- في الفترة الأولى بالنسبة للطلاب والطالبات تقرر ان يبدا تقديم اختبار التحصيلي يوم 10/6/2022 ميلادي،
- في الفترة الأولى بالنسبة للطلاب والطالبات يستمر تقديم الاختبار التحصيلي حتى 14/6/2022 ميلادي
- تم العمل أن الفترة الثانية بالنسبة للطلاب والطالبات تبدأ يوم 16/6/2022 بما يتعلق للتقديم للاختبارات التحصيلية
- تم العمل ان الفترة الثانية بالنسبة للطلاب والطالبات تستمر حتى 20/6/2022 في ما يخص تقديم اختبار التحصيلي.
ما هو الاختبار التحصيلي في السعودية
أهداف الاختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس، ينحصر في جعل الطالب ملماً بمجموعة من الأسس لغرض تخصصه بعد الانتهاء من كل مرحلة دراسة، فيكون الاختبار التحصيلي هو معيار موحد يضع كافة الطلبة في ميزان واحد لقياس مستواهم العلمي ومهاراتهم من خلال الأسئلة المتعلقة بمفاهيم العامة في المواد التالية
- الأحياء
- 2- الكيمياء
- 3- الفيزياء
- 4- الرياضيات
بالتالي سيبنى عليه معياراً عادلاً ودقيقاً جداً لكافة خريجي مراحل الثانوي العامة، مما يشكل فاعلية في تأهيله أي الطالب بعد التخرج في الجامعات بناء على التحصيل العلمي بالاختبار التحصيلي في كل مقرر من المناهج التي يدرسها.
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