نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارض سيارات تتعامل مع البنك الأهلي وعروض تقسيط تويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الوصول إلى معارض سيارات تتعامل مع البنك الأهلي من أهم ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد القبول في برامج تقسيط البنك الأهلي للسيارات وقد أعلن البنك عبر موقعه الرسمي عن أبرز عروض البنك الأهلي للسيارات 2022 وقدم أيضًا معلومات عن كبرى المعارض والشركات التي يتم التعامل معها لتقديم السيارات الجديدة والمستعملة إلى المواطنين، ففي حال طرح سؤال كيف احصل على سيارة من البنك الأهلي فسوف نوفر لك الجواب مع تقديم كيفية حساب القرض من البنك الأهلي كذلك.

معارض سيارات تتعامل مع البنك الأهلي

شاركت العديد من الشركات والمعارض المتخصصة في بيع السيارات مع البنك الأهلي لتقديم سيارات متميزة بالضمان للمواطنين، وهذا للمقبولين في تمويل الأهلي التأجيري ومن أجل معرفة معارض سيارات تتعامل مع البنك الأهلي وما هي السيارات يمكن المتابعة من خلال موقع البنك الأهلي.

ومن أبرز المعارض والشركات المتعاملة هي شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة الوعلان أيضًا، بالإضافة إلى شركة عبد اللطيف جميل للتمويل والإجارة وهناك وكالات رسمية تتعامل مع البنك من بينها توكيل تويوتا في السعودي وسيارات كيا الوكلاء المعتمدين.

ويمكن التعرف على معلومات إضافية عن المعارض والشركات من خلال الرقم المجاني 920000891 وأيضًا لمعرفة الاستحقاق بالسنين ومعدل النسبة السنوي، وقيمة الأقساط.

عروض تقسيط تويوتا كورولا

أعلن البنك الأهلي عن توفير عروض تويوتا كورولا موديل عام 2021 في البرامج الجديدة التي تم إطلاقها من خلال المواقع الإلكتروني للبنك، وأشار إلى أن العرض ساري حتى نهاية الشهر الجاري فقط ولذلك ينبغي متابعة كافة العروض لمعرفة موعد انتهائها.

أما عن الشروط المطلوبة فهي مختلفة، حيث أن من يقوم بتحويل الراتب يسدد إلى البنك قيمة الدفعات الشهرية المقدرة بمبلغ 881 ريال سعودي، ولكن عند عدم قبول الشرط، يُسدد للبنك شهريًا مبلغ بقيمة 1035 ريال سعودي.

ومن مميزات العرض إمكانية التقسيط بدون دفعة أولى، في حال تحويل الدخل الشهري، وعند عدم التحويل يسدد العميل المقدم الأول للسيارة بقيمة 10% من السعر الإجمالي للمركبة التي يريد الحصول عليها وبالتالي تختلف قيمة القسط الأخير والدفعة الأخيرة المسددة إلى البنك.