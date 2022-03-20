نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة في الجزائر 2022 ماهى خطوات التسجيل وشروط القبول للحصول على مبلغ المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وكالة التوظيف الوطنية بالجزائر، رابط منحة البطالة في الجزائر 2022، حيث أنها تقدم تعويضًا وحلولًا للبطالة في دولة الجزائر، كما أنها تسمح للمواطنين الجزائريين، بالتسجيل وفقًا لعدد من المعايير والشروط، وطريقة التسجيل تكون عن طريق منصة التسجيل الرقمية وعلى من يرغب في الاشتراك في هذه المنحة، تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به، وإذا تم التأكد من قبولهم للمنحة، يُصرف لهم راتبها في الحال.. وفي السطور التالية سنوضح لكم تفاصيل أخرى عن المنحة.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 وطريقة التسجيل بها

قامت رئاسة الجزائر متمثلة في السيد عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر باتخاذ قرارًا جديدًا، وهو منح مبلغ مالي شهريًا للأفراد العاطلين، أو إتاحة فرص عمل لهم، وأن تكون هذه المنحة لمساعدة المواطنين ودعمهم وخاصة الشباب حتى لا ينحرفوا ويتجهوا إلى أفعال غير سليمة، حتى لا يغادروا خارج بلدهم، فهذه المنحة ستساعدهم على قضاء احتياجاتهم، وبهذه المنحة تعتبر الجزائر هي الدولة العربية الأولى التي تقدم للشباب العاطل عن العمل وبدون دخل منحة توفر له دخل مادي وعمل، وعلى من يرغب بالتسجيل في هذه المنحة، أن يتحقق من توافق شروط المنحة به، وثم يقوم بالتسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وأخيرا يقوم بتجهيز الأوراق الشخصية والمستندات المطلوبة التي تثبت أنه استوفى شروط المنحة.

تعرف على أهم شروط التسجيل في هذه المنحة

قبل أن تقوم بطلب التقديم على المنحة هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تستوفيها حتى تحصل على المنحة، ومن أهم هذه الشروط الآتي:

1- ينبغي أن يكون سن المتقدم إلى المنحة من بين 19 إلى 60 عامًا، مع العلم أن الأولوية تكون لكبار السن.

2-على المتقدم أن يكون جزائري الجنسية، ومقيم بدولة الجزائر

3- يجب أن يكون الشخص تم تسجيله بوكالة التشغيل الوطنية.

4- وأهم شرط من شروط المنحة أن لا يكون للشخص المتقدم على المنحة أي وظيفة عمل أو دخل

مع العلم أن هذه المنحة، ستزول في حالة إن حصل المواطن على أي دخل ثابت من اي مكان أو حصل على فرصة عمل.