متى القرقيعان 2022 في الكويت وماهى أهم مظاهر الاحتفال به وسر الاحتفال القديم به

موعد الاحتفال بيوم القرقيعان في الكويت، تعد حفل القرقيعان من أهم وأفضل الحفلات الدينية، الذي ينتظرها الكثير من الأشخاص، التي يهتم بها الجميع في مختلف بلدان العالم، وهذا اليوم يحتفل به في شهر رمضان الكريم، وهذه الحفلة في شهر رمضان ويحتفل بها مرة واحدة في العام، وتقوم الحفلة بعد آذان المغرب، وتحتفل الأطفال بهذا اليوم بالمظهر الرائع والجميل وبالملابس الحديثة والنظيفة، ويقوموا الأطفال باللهو واللعب في مختلف الشوارع، حيث يكون لديهم الكثير من الحلوى الجميلة ويوزعوها علي الأشخاص البارعين، حيث يرددوا الكثير من القصائد الشعبية المختلفة، ويتم هذا الحفل في شهر رمضان بعد اكتمال القمر.

معاد الاحتفال بيوم القرقيعان.

عيد القرقيعان يتم هذا العيد في يوم 13 من أيام شهر رمضان الكريم، وهذا اليوم يكون فيه اكتمال القمر، وهذا الحفل يوافق يوم 15 من شهر أبريل سنة 2022، ومدة هذا الحفل ثلاثة أيام متواصلة بدون وقوف، ويكون من يوم 13 إلي 15 من شهر رمضان الكريم، واليوم في الشهر الميلادي 15، 16، 17 من سنة 2022.

الدول التي يجب أن تحتفل بهذه المناسبة.

يجب أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة في اليوم المحدد له، ويتم الحفل مرة واحدة في العام، ويوجد الكثير من الدول التي تحتفل بهذه المناسبة، أهم الدول التي يجب أن تحتفل بهذا الحفل هي المملكة العربية السعودية، ودولة البحرين، ودولة العراق، ودولة الإمارات، ودولة الكويت، حيث أن هذه المناسبة الدينية تكون هامة جداً في هذه الدول ويجب الاحتفال بها، وهذا الحفل يكون مفضل لدي الكثير لأنه يرسم البسمة على الوجه وينشر السرور والفرح بين الناس، وكل دولة من هذه الدول تحتفل حسب رغبتها.

سر الاحتفال القديم بهذا اليوم

القرقيعان تقليد ديني موروث عادة عن الأسلاف القدامى. يقام سنويا في العراق والكويت والبحرين وعراسي والقطيف ومعظم دول الخليج العربي التي تمثل الدول الإسلامية. عادة ما يتم هذا التقليد في شهر رمضان وشهر شعبان. تعتمد التسمية على مكان وجودها. وفي هذه المقالة تحدثنا عن موعد الاحتفال بيوم القرقيعان في الكويت، وتحدثنا عن معاد الاحتفال بيوم القرقيعان، وتحدثنا عن الدول التي يجب أن تحتفل بهذه المناسبة.