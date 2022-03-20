جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة المحلية فى بيان إن الرجل البالغ 24 عاما والذى تم اعتقاله، دخل المسجد فى مدينة ميسيساغا فى أونتاريو شرق كندا ورشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.
وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.
وقدرت الشرطة أن الهجوم "تصرف فردي"، مشيرة فى الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون "عملا معاديا للإسلام".
من جانبه، ندد رئيس الوزراء جاستن ترودو عبر "تويتر" بالهجوم "المقلق للغاية"، وقال "أدين بشدة هذا العنف الذى لا مكان له فى كندا"، مشيدا بـ"شجاعة" من كانوا فى المسجد.
كما شجب العديد من السياسيين، بينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلح يهاجم مسجدا فى كندا.. وجاستن ترودو يدين الحادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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