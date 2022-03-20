حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الإنجليزية

وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.

وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا.