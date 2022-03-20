قالت السلطات البريطانية إن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية مشكّلة تهديدا للممتلكات القريبة.
وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.
وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الإنجليزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.