نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة نادي الصقور السعودي تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة نادي الصقور السعودي، حيث تعد هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من خلال أمر ملكي من القيادة السُّعُودية، وقد تم توفيرها من أجل رغبة القيادة في تطوير وتحسين الإبداع في هِواية الصيد بالصقور والعمل على تربيتها أو رعايتها من خلال أساليب ثقافية واقتصادية حديثة، بالإضافة إلى دور المنصة في تعزيز الوعي البيئي والمحافظة على التراث والترويج لها وزيادة الوعي بالتقاليد التاريخية من أجل معرفة أصول وثقافة الصيد بالصقور داخل المملكة العربية السُّعُودية، لذا يهتم الكثير من الشباب والمواطنين بتفاصيل الدخول لمنصة نادي الصقور للاستفادة من خبراتها بهذا المجال، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة نادي الصقور السعودي.

منصة نادي الصقور السعودي

يستطيع جميع المواطنين تسجيل دخول منصة نادي الصقور السعودي، والاستفادة من جميع المشاركات والمسابقات التي يتم الإعداد لها من جانب مسئولي المنصة، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه التفاصيل:

الدخول على رابط الدخول التالي: نادي الصقور السعودي.

توفر المنصة عدة أقسام يختار منها كل مستخدم ما يرغب به مثل قسم (التذاكر، المتجر، المسابقات، البيع والشراء).

التعرف علي جميع الشروط والأحكام التي تخص استخدام أي خدمة داخل المنصة.

الموافقة على الدخول ومتابعة استخدام الخدمة بشكل إلكتروني سريع.

رَقَم نادي الصقور

يستطيع جميع المواطنين أن يقوموا بالتواصل مع خدمة عملاء نادي الصقور السُّعُودية وتقديم أي استفسارات أو اقتراحات تخص استخدام المنصة، على أن يتم الاتصال من خلال هذا الرَّقَم +966 11 826 2233، كما يمكن أن يتم التواصل بشكل إلكتروني من خلال إرسال أي ملاحظات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

خدمة اشترك الآن

توفر منصة نادي الصقور خدمة لجميع الزوار وجميع مستخدميها داخل المملكة العربية السُّعُودية، خدمة التسجيل في اشتراكات المنصة، التي من خلالها تقوم المنصة بإخطار الشخص بجميع الفاعليات الجديدة التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المستقبلية أو لإخطاره بأي إضافات جديدة تمت على المنصة من منتجاتها المختلفة، على أن يقوم كل شخص بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، وسوف تقوم المنصة بإرسال كل ما هو جديد له على البريد المسجل.