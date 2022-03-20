نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني تجنيد 1443 رجال للخدمة العسكرية وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث هذه الساعات من جانب المواطنين السعوديين عن رابط تقديم وظائف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد صرحت وزارة الحرس الوطني على موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن فتح باب التسجيل للرجال في المملكة للإلتحاق بالخدمة العسكرية في كافة مناطق المملكة السعودية على أن تتوفر عدة شروط في المتقدم أهمها أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية أو الدبلوم أو البكالريوس وتفاصيل أخرى سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني للرجال للخدمة العسكرية وشروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط تقديم وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتابعونا.

وظائف الحرس الوطني

تحرص الحكومة السعودية على توفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي تناسب مؤهلاتهم الدراسية سواء كانت في القطاع الحكومي أو العسكري أو الخاص، والآن نوضح لكم كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني للرجال بعدة خطوات أولها أن تقوم بالولوج إلى الرابط المظلل وتقديم طلب الإلتحاق ابتداءاً من يوم الأحد 20 مارس 2022م الموافق 1443/08/17هـ حتى يوم الخميس 24 مارس 2022م الموافق 1443/08/2.

شروط متطلبات الوظيفة

هناك بعض الشروط التي لا بد من توفرها في المتقدمين للإلتحاق بالخدمة العسكرية لحملة الثانوية نوضحها لكم كالتالي:

أولاً أن تتوفر لديه الجنسية السعودية والإقامة الدائمة بالمملكة العربية السعودية.

ثانياً أن يتمتع المتقدم بحسن السلوك والسمعة والسيرة الطيبة.

ثالثاً أن يكون المتقدم لديه اللياقة الطبية التي تمكنه من الإلتحاق.

رابعاً لا يقل عمره عن 18 عام ولا يقل طوله عن 160 سم.

خامساً أن يكون هناك تناسق بين الطول والوزن طبقاً لمعايير الوزارة.

سادساً ألا يكون قد تم فصله من وظيفة عسكرية أو سبق تعيينه في وظيفة حكومية.

سابعاً في حالة الزواج يجب أن يكون المتقدم متزوج من سعودية.

ثامناً معادلة كافة الشهادات التي تم الحصول عليها خارج المملكة.

تاسعاً النجاح في كافة الإختبارات والمقابلات الشخصية.

وبالنسبة لحملة الدبلوم يجب أن يكونوا خريجي كلية الإتصالات، وبالنسبة للحاصلين على البكالريوس أن يكوت تخصصهم علم النفس والخدمة الإجتماعية بتقدير لا يقل عن جيد

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم الخاص بالوظائف العسكرية والإلتحاق بالخدمة العسكرية للسعوديين، فقد أوضحنا لكم رابط وكيفية التقديم على الخدمة العسكرية إلكترونياً عبر موقع وزارة الحرس الوطني بجابب أبرز شروط التقديم، ولأي استفسار خاص بالمقال يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بسؤالكم وسوف نقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة