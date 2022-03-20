نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الجلاش باللحم المفروم وطريقة عمل وش احمر للصينيه بكل سهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجلاش باللحمة المفرومة يعتبر من الأكلات سريعة الإعداد والشهية لجميع أفراد العائلة والتي تمتلئ بالعناصر الغذائية المفيدة لما تحتويه من لحوم غنية بالبروتين والحديد وأيضا الخضروات الغنية البوتاسيوم والنشويات وهي جميعا عناصر غذائية متكاملة العناصر ويمكنك تقديمها في وجبة الغداء والعشاء أيضا وتقدم بمفردها أو البطاطس المقلية، وسوف نسرد في السطور التالية طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة وبطعم رائع.

طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم:

نصف كيلو من الجلاش.

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل ألوان.

معلقة صغيرة من الصلصة.

بيضة.

كوب من الحليب.

نصف كوب من السمن.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من بهارات اللحمة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نحضر وعاء للطهي ونضع به الزيت ثم نضع البصلة المفرومة حتي تأخذ لونا ونضيف إليها اللحمة المفرومة والبهارات والملح والفلفل الألوان ثم نضع لها معلقة الصلصة لكي تعطي لها لون جميلا ونتركها حتى تنضج.

وفي وعاء صغير نضع السمن مع معلقة من الزيت ونقوم بوضعها على النار لكي يذوب السمن ثم نحضر صنيه مستطيلة كبيرة ونقوم بدهنها بالسمن جيدا ثم نضع الجلاش طبقة تلو الأخرى.

ونقوم بدهن كل طبقة بالسمن حتى تنتهي نصف كمية الجلاش ثم نضيف طبقة من اللحم المفروم الذي تم إعداده ثم نقوم بوضع طبقات أخرى من الجلاش وندهن أيضا كل طبقة بالسمن حتى ينتهي الجزء الثاني من الجلاش ويقطع إلى مربعات صغيرة ويتم وضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

وفي هذه الأثناء نحضر كوب اللبن ونضع به البيضة ورشة من الفلفل الأسود ونخفقهم سويا بواسطة الشوكة ثم نخرج صنيه الجلاش من الفرن، ونلاحظ أنها اقتربت على النضج ونضيف إليها خليط اللبن والبيض ونوزعه على كامل صنيه الجلاش حتي تتشرب الخليط ونرجع صنيه الجلاش إلى الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق أخرى حتى تمام النضج.

ثم نخرجها من الفرن وتترك لتبرد قليلا ثم نعيد على تقطيعها مرة أخرى وتقدم كمقبلات أو كطبق رئيسي وبالهناء والشفاء.