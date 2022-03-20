kahraba.gov.jo كيفية التسجيل في دعم الكهرباء 2022 في الأردن للحصول على التعرفة المدعومة

كيفية التسجيل في دعم الكهرباء 2022 في الأردن وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسميا عن بداية التسجيل في دعم الكهرباء في الأردن، وهو الدعم الذي يتم التسجيل به إلكترونيا رسميا من خلال منصة دعم الكهرباء التابعة الحكومة الأردنية، حيث تم طرح هذا الدعم والتسجيل به إلكترونيا لكي يتم الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة والتي جاءت مدعومة من الحكومة الأردنية لبعض الفئات المستحقة للدعم في جميع أنحاء الأردن، حيث تم الإعلان رسميا عن موعد تطبيق التعرفة الجديدة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في دعم الكهرباء 2022 للمستفيدين في جميع أنحاء الأردن.

اعرف كم ستصبح قيمة استهلاكك للكهرباء عند التسجيل للحصول على التعرفة المدعومة.

سارع بالتسجيل على https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/hP5k2HRQvp — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) اعرف كم ستصبح قيمة استهلاكك للكهرباء عند التسجيل للحصول على التعرفة المدعومة.

سارع بالتسجيل على https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/hP5k2HRQvp — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) January 21, 2022

التسجيل في دعم الكهرباء 2022 في الأردن

ومن المرتقب أن يتم تطبيق التعريفة الجديدة في الأردن رسميا من قبل الحكومة الأردنية بداية من يوم الأول من شهر أبريل، وذلك لكي يتم الاستفادة من التعرفة الجديدة للدعم من قبل المستفيدين في المنازل، حيث تأتي فاتورة الكهرباء بشكل مخفض بنسبة 93% لجميع الأسر المستفيدة، وذلك بالنسبة للأسر التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط في الساعة، حيث تم تحديد الفئات المستفيدة من الدعم الخاص بالكهرباء والتي جاءت على النحو التالي.

كيفية تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله تسجيل دعم الكهرباء في الأردن 2022 المعلن من قبل الحكومة، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.