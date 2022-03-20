رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد على محرك البحث “جوجل”، فبرنامج التأهيل الشامل يُعد أحد أبرز وأهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لفئات معينة ومحددة داخل المجتمع السعودي حيث يهتم البرنامح بتقديم مساعدات مالية للمواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الأساسية للمعيشة الكريمة، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قنوات تواصل عدة مع المواطنين السعوديين سنوضحها لكم خلال المقالة، ونهتم في موقعنا بمتابعتكم بأهم وأبرز الخدمات السعودية ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنُبين لكم رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد للتواصل مع خدمة عملاء البرنامج كما وضحنا لكم في مقال سابق تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية، فإلى نص المقال.

رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد

نوفر لكم أرقام التأهيل الشامل المجانية الموحدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية كالتالي:

يُمكنكم التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم 0505616845.

بالإضافة إلى التواصل عن طريق رقم مخصص لمدينة الرياض وهو 4703475.

ويُمكنكم التواصل مع خدمة المعلاء في مدينة الطائف من خلال رقم 738372.

وللتواصل مع مدينة جدة قم بالإتصال على الرقم 6818668.

أما مدينة مكة المكرمة قم بالتواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم 5421774.

وللتواصل مع خدمة المعلاء في مدينة أبها من خلال الرقم 2246609.

شروط التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط معينة لقبول طلبات التقديم من المواطنين السعوديين لبرنامج التأهيل الشامل، ونوضحها لكم كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لا بد من تسجيل المتقدم في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عام وقت حدوث الإعاقة.

يجب أن تكون إعاقة المتقدم يكفلها البرنامج.

لا يتعدى راتب المتقدم 4000 ريال سعودي شهرياً

ألا يكون المتقدم قد استفاد بإقامة داخل مركز صحي حكومي لفترة أكثر من 6 شهور في عام.

وفي حالة انطباق هذه الشروط على المتقدم يستطيع التقديم على برنامج إعانة التأهيل الشامل بدون أدنى مشكلة والإستفادة من الدعم المقدم، ويُمكنكم الإطلاع على مقال مُفصل عن شروط التأهيل الشامل كاملة فقط قم بالنقر على الرابط الموضح.

كيف أعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل

يحتاج المواطن السعودي إلى معرفة رقم المستفيد حتى يتمكن من التسجيل في الإعانة المالية لذوي الإعاقة والإستفادة منها، ويُمكن معرفة رقم المستفيد من خلال خطوات محددة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وقد قمنا بكتابة مقال مُفصل عن كيفية معرفة رقم المستفيد في التأهيل الشامل يُمكنكم قراءته والإطلاع عليه بالنقر على الرابط.

حجز موعد التأهيل الشامل

يُمكنكم حجز موعد في برنامج التأهيل الشامل إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فقط ادخل على الموقع ثم ابحث عن أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة حجز موعد، ويُمكنكم معرفة كافة التفاصيل الخاصة بطريقة حجز موعد التأهيل الشامل عبر الإطلاع على مقال سابق على موقعنا به كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة.