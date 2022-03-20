روسيا: كتيبة آزوف تخطط لتنفيذ هجوم ضد دبلوماسيين من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن ضابطا من ضباط هيئة الأمن الأوكرانية سلم نفسه طوعا للقوات الروسية، وأدلى بمعلومات عقب تسليم نفسه تفيد بأن القوميين المتطرفين من كتيبة "آزوف" يخططون لتنفيذ هجوم ضد دبلوماسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فى مدينة لفوف غربى أوكرانيا، على أن يتم تقديم الحادث على أنه اعتداء نفذته القوات الروسية.





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