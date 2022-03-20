عاجل.. اعتراض 4 طائرات مسيرة حوثية استهدفت أرامكو جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت قناة "العربية"، أوضح التحالف أن الهجوم العدائى الحوثى استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان. واعتبر التحالف، أن الهجوم تصعيد للميليشيا الحوثية بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.

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