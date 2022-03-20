هجمات حوثية تستهدف منشآت اقتصادية ومدنية جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي أن هجمات عدائية شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، جنوبي السعودية.

كما أكد التحالف في بيان اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. ووصف التحالف الهجمات الحوثية بأنها رد على الدعوة الخليجية ورفض لجهود ومبادرات السلام وفي وقت لاحق، قال التحالف إن محاوله عدائية من قبل المليشيا استهدفت محطة الغاز بخميس مشيط. وأشار التحالف إلى حدوث أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية ولا خسائر بالأرواح.

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