نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون مقدم أقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند البحث عن أفضل عروض التقسيط في سوق السيارات الجديدة في السعودية، سوف نتفاجأ بوجود العديد من عروض تقسيط السيارات الكبيرة والصغيرة على حد سواء حيث يظن البعض أن عروض تقسيط السيارات تخص المركبات الصغيرة لكن نظرًا لحالة التراجع في مبيعات السيارات أصبحت عروض تقسيط السيارات من الأمور الرائجة جدًا.

حيث تتجه العديد من وكالات السيارات على تقسيط السيارات الجديدة أو عرض سيارات مستعملة أقساط بسعر تنافسي بهدف التخلص من الموديل القديم قبل نزول الموديلات الجديدة.

عروض تقسيط السيارات 2022

هناك العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة بحسب الموديل والماركة وسنة التصنيع والسعر وغيرها من العوامل التي نحدد أبرزها في السطور التالية مع التأكيد على وجود فوارق أو اختلاف في الأسعار بحسب العميل وبحسب الجهة التي تقدم التمويل أو تقسيط السيارات الجديدة.

سعر كيا سونيت 2022

يولد محرك كيا سونيت 2022 رباعي الاسطوانات ذو السعة اللترية 1.5 لتر قوة حصانية تصل إلى 115 حصانًا تعمل على ناقل حركة اوتوماتيك نظام دفع أمامي حيث يصل سعر كيا سونيت 2022 في السعودية إلى حوالي 69 ألف ريال غير شامل الضريبة ويرتفع سعر كيا بعد إضافة الضريبة المضافة إلى قرابة 79 ألف ريال.

سعر كيا K8 GLS 2022 مقاعد جلد

تم طرح كيا K8 GLS 2022 مقاعد جلد في السعودية عند سعر 140 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل إلى 161 ألف ريال بعد الضريبة. تأتي السيارة مع محرك V6 3.5 بقوة 300 حصان وناقل حركة اوتوماتيكي مع مساعد تتبع المسار. السيارة بها مزاي أخرى مثل طي المرايات كهربائيا وحساسات خلفية وامامية ورادار ونظام ابل كار بلاي. أيضا السيارة بها خاصية اوتو هولد وشاشة ملاحة وتبريد تسخين المقاعد ومساج في مقعد السائق.

أسعار كيا K8 GLS-MID 2022

أما سعر كيا K8 GLS-MID 2022 في السعودية فيصل إلى 154 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة بينما يصل إلى 178 ألف ريال شامل الضريبة. وتأتي كيا K8 GLS-MID 2022 مع نفس المواصفات في الفئة السابقة لها . حيث المحرك سداسي الاسطوانات بسعية V6 3.5 وبقوة 300 حضان. كما تم تزويد السيارة بناقل حركة اوتوماتيكي ومساعد تتبع المسار.

سعر هوندا بايلوت 2022

أصبحت honda pilot بايلوت أكثر جرأة وقدرة من أي وقت مضى مع إصدار تريل سبورت الجديد كليًا سواء فيما يتعلق بالتعامل مع التضاريس الوعرة من خلال ابتكار إطارات متينة وخياطة عالية التباين، حيث يصل سعر هوندا بايلوت 2022 في الأسواق العالمية إلى 37 ألف دولار أي ما يعادل حوالي 138 ألف ريال في السعودية.

سعر كيا بيجاس 2022 في السعودية

تأتي كيا بيجاس 2022 مع محرك بنزين بسعة 1.4 لتر مناقل حركة اوتوماتيك دفع أمامي مزودة بأزرار تحكم بالمقود لكن تتسم السيارة بقلة القدرة الحصانية حيث تصل إلى 95 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 136 نيوتن لكنها تعوض هذه الإمكانيات عند النظر إلى سعرها. ويبلغ سعر كيا بيجاس 2022 في السعودية حوالي 44 ألف ريال بدون الضريبة ويرتفع حتى 50 ألف ريال شامل الضريبة.

سعر بايك X35 ايليت 2022

تأتي بايك X35 ايليت 2022 في السعودية بمحرك سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيكي ومثبت سرعة مدعومة بنظام الثبات الإلكتروني. قوة المحرك تصل إلى 116 حصان مع 148 نيوتن في المتر من عزم الدوران فيما يصل معدل استهلاك الوقود15.7 كلم/ لتر. السيارة بها كاميرا خلفية وشاشة معلومات وغيرها من المزايا. يبلغ سعر بايك ايليت في السعودية 54 ألف ريال غير شامل الضريبة.

سعر كيا سيلتوس 2022 في السعودية

تتوفر كيا سيلتوس GLS 2022 في السعودية بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر يعمل على ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات بقوة 123 حصانًا ينتج عزم دوران قدره 154 نيوتن. ويتراوح سعر سيلتوس في السعودية ما بين 86 ألف ريال و101 ألف ريال بحسب الفئة المختارة. ويمكن الحصول على سيارة كيا سيلتوس 2022 تقسيط بقسط شهري أقل من الف ريال .

سعر تويوتا كامري GLE-Hybrid 2022

تأتي تويوتا كامري GLE-Hybrid 2022 مع محركها الهجين ذو سعة 2.5 4 سلندرات مع ناقل حركة اوتوماتيك E-CVT ونظام مثبت سرة وتكييف خلفي إضافة إلى خاصية الطي الآلي للمرايات. ويبدأ سعر تويوتا كامري GLE-Hybrid 2022 في السعودية عند 120 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة. فيما يصل سعر تويوتا كامري GLE-Hybrid 2022 شامل الضريبة 138 ألف ريال.

سعر Kia K5 موديل 2022 في السعودية

تأتي كيا K5 GL 2022 مع ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل على محرك بنزين رباعي الاسطوانات بسعة 2.5 لتر وبقدرة حصانية تصل إلى 194 حصانا وعزم دوران يصل إلى 215 نيوتن / متر فيما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 10 لتر لكل 100 كلم أما سعار كيا K5 GL 2022 في السعودية فيصل إلى 85 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة.

سعر كيا سورينتو GL 2022

أما كيا سورينتو GL 2022 فتأتي مع محرك بنزين دفع رباعي مستمر بسعة 3.5 لتر مع قدرة حصانية تصل إلى 272 حصان في حين يصل العزم إلى 338 نيوتن في المتر مع 24 صمامًا وحساسات خلفية وامامية حيث يبلغ سعر كيا سورينتو GL 2022 في السعودية حولي 112 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 129 بعد إضافة الضريبة.

سعر ميتسوبيشي باجيرو GLS 2022

تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو GLS 2022 بمحرك سعة 3.5 لتر بقوة 189 حصان وعزم دوران يصل إلى 303 نيوتن مع نظام سوبر سيليكت للدفع الرباعي ( SS4-11 ) حيث يصل سعر ميتسوبيشي باجيرو GLS 2022 في السعودية إلى 112 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة أما بعد الضريبة فيصل السعر إلى 129 ألف ريال.

سعر فورد تورس 2022

تم الإعلان عن النسخة المحدثة من فورد تورس امبيانتي 2022 التي تأتي مع محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر وبقوة تصل إلى 420 حصان مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات حيث يصل سعر سعر فورد تورس 2022 في السعودية إلى 118 ألف ريال ويمكن التقسيط بأقساط أقل من ألف ريال بحسب الوكيل .

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس GLX-ML 2022

لقد تم تزويد سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس GLX-ML 2022 بمحرك TURBO سعة 1.5 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 149 حصان يعمل على مجموعة ناقل حركة اوتوماتيك كما تم تزويد السيارة بمثبت سرعة وشاشة عرض أمامية ومصابيح ساطعة خلال النهار فيما يصل سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس في السعودية إلى 80 ألف ريال غير شامل الضريبة.

سعر إلنترا 2022 تقسيط

تعتبر هيونداي النترا GLS-SMART 2022 واحدة من سيارات السيدان متوسطة الحجم والرائعة في الأداء رغم محركها الصغير الذي يأتي بسعة 1.6 لتر وبقدرة حصانية تصل إلى 147 حصانًا حيث يبدأها سعرها عند 73 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة ويمكن تقسيطها على 60 شهر بأقل من 700 ريال شهريًا مع سداد الباقي عند نهاية التمويل بحسب سعر النترا 2022 تقسيط.

سعر شيري تيقو 7-برو Comfort 2022

تعتبر شيري تيجو 7-برو Comfort 2022 واحدة من السيارات الصينية التي أثبتت كفائتها ونالت استحسان شريحة واسعة من المستهلكين في الشرق الأوسط بوجه عام. ويبدأ سعر شيري تيجو 7-برو Comfort 2022 في السعودية عند 61 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 70 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة.

سعر هيونداي كريتا SMART 2022

تأتي هيونداي كريتا SMART 2022 في السعودية مع محرك سعة 1.5 لتر رباعي الاسطوانات يعمل على ناقل حركة أوتوماتيك بقوة 115 حصان نوع ايكو بوست ما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود حتى 17.5 كلم لكل لتر مع سعر يبدأ من 68 ألف ريال غير شامل الضريبة يصل إلى 78 ألف مع إضافة الضريبة .

سعر شانجان CS35-PLUS ليمتد 2022

بمحركها التيربو ذو السعة اللترية 1.4 لتر تأتي شانجان CS35-PLUS ليمتد مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات في 3 أنماط من القيادة ( اقتصادي – رياضي – ثلوج ) مزودة بخاصية عرض شاشة الجوال علي الشاشة، حيث يصل سعر شانجان CS35-PLUS ليمتد 2022 في السعودية إلى 69 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 79 ألف ريال شامل الضريبة المضافة على السيارات.

تقسيط هيونداي كونا 2022

تأتي تقسيط هيونداي كونا 2022 في السعودية مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بعدد 16 صمامًا ويصل سعر هيونداي كونا 2022 في السعودية إلى 76 ألف ريال وهي من فئة سيارات السيدان الصغيرة التي أثبتت كفاءاتها في الأسواق المحلية ويمكن الحصول عليها تقسيط أقل من ألف ريال شهريًا بحسب الوكيل.

سعر هيونداي اكسنت 2022 في السعودية

تأتي هيونداي اكسنت 2022 مع محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر بقوة 154 حصان ويولد عزم دوران قدره 123 نيوتن مع خاصة ايكو بوست التي تجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل 16.3 كلم/ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك بسعر 63.500 ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 73 ألف شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر هوندا سيفيك 2022 تقسيط

تعتبر honda civic 2022 واحدة من سيارات السيدان المميزة بالرغم من محركها الصغير سعة 1.5 لتر والذي يولد قوة حصانية تصل إلى 180 حصانًا عند 6000 لفة في الدقيقة حيث يبدأ سعر هوندا سيفيك 2022 في السعودية عند 87 ألف ريال للفئة الأولى غير شامل الضريبة ويمكن التقسيط بـ700 ريال أو 800 ريال شهريًا.

سعر نيسان كيكس 2022

تأتي نيسان كيكس 2022 مع محرك بنزين رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صمامًا وبقوة 118 حصان أما العزم فيصل إلى 149 نيوتن في المتر مع ناقل حركة اوتوماتيك نظام الدفع الأمامي ويصل سعر نيسان كيكس 2022 في السعودية إلى 68 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 78 ألف تقريبًا بعد إضافة الضريبة المضافة.

تقسيط هيونداي سوناتا 2022

تم الإعلان عن سعر سوناتا 2022 في السعودية والتي وصلت إلى 100 ألف ريال للفئة smart plus فيما يصل السعر في فئة سوناتا smart 2022 إلى 85 ألف ريال وهي سيارة سيدان نظام دفع أمامي بمحرك 2.5 لتر وتتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود ويمكن الحصول عليها بأقساط في حدود ألف ريال شهريًا بحسب الدفعة المقدمة.

تويوتا فورتشنر 2022

تعتبر تويوتا فورتشنر 2022 واحدة من السيارات التي تناسب المغامرات خاصة فورتشنر GX2 موديل 2022 التي تم تجهيزها بمجموعة واسعة من التقنيات الحديثة والمتاحة لمساعدة قائدها على الحفاظ على استقرار السيارة في الممرات الضيقة أو على الطرقات السريعة ويصل سعرها 118 ألف ريال شامل الضريبة المضافة ويمكن التقسيط بأقل من ألف ريال شهرياً.

تقسيط جيب نيسان 2022

يمكن تقسيط جيب نيسان 2022 الفئة الأولى بقسط شهري في حدود 1000 ريال أول أقل قليلًا حيث يصل سعر جيب نيسان 2022 في السعودية إلى حوالي 200 ألف ريال نقدًا غير شامل ضريبة القيمة المضافة وفي حال تم دفع ألف ريال شهريًا كقسط يكون الإجمالي 60 ألف ريال والمبلغ المتبقي يوزع ما بين الدفعة الأولى والأخيرة.

سعر نيسان قشقاي Nissan Qashqai 2021

أما نيسان قشقاي 2021 Nissan Qashqai فتعبتر واحدة من سيارات الكروس أوفر الأكثر تطورًا وباعت هذه السيارة 5 مليون نسخة حول العالم منذ إطلاقها في عام 2007 وهو عدد كبير للغاية كما تم تزويدها بتكنولوجيا Nissan GT-R من نيسان لتنافس سيارات قوية مثل لكزس LX حيث يصل سعر نيسان قشقاي 2021 في السعودية إلى حوالي 112 ألف ريال غير شامل الضريبة.

تقسيط جيلي توجيلا GF موديل 2022

تأتي جيلي توجيلا 2022 مع محرك تيربو بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات ونظام رؤية 360 درجة من خلال 4 كاميرات مدمجة مع مقاعد جلد بخاصية التهوية والتدفئة في المقاعد الأمامية ويصل سعر جيلي توجيلا 2022 إلى 105 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل إلى 121 ألف ريال بعد الضريبة بالتالي يمكن تقسيطها أقل من 1000 ريال شهريا.

تقسيط جيلي كولراي بلس GF موديل 2022

توفر جيلي كولراي بلس GF موديل 2022 تجربة مريحة من القيادة بما توفره من مظهرها الجذاب ومساحتها الرحبة وتقنياتها الذكية اضافة إلى السعر المعقول حيث يصل سعر جيلي كولراي بلس في السعودية إلى 73 ألف ريال وهذا السعر للبيع النقدي ويمكن التقسيط بأقل من 600 ريال في الشهر.

هافال H6 بريميوم 2022

ولا يختلف الإصدار الجديد من هافال H6 بريميوم 2022 عن سابقه حيث تأتي السيارة مع محرك سعة 2.0 لتر، تيربو بقوة 201 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات بنظام الدفع الرباعي المستمر وفتحة سقف بانوراما ومقاعد جلد قابلة للتعديل الكهربائي مع بروجيكتور وإمكانية الدخول الذكي وتشغيل البصمة وبسعر يقارب نفس الموديل القديم حيث يصل سعر هافال H6 بريميوم 2022 بدون الضريبة إلى 89 ألف ريال.

تقسيط هافال H9 ديجنتي 2022

تأتي هافال H9 ديجنتي 2022 مع محرك بسعة 2000 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات كما أن السيارة مزودة بـ7 مقاعد ما يجعلها سيارة عائلية بامتياز كل هذا بسعر 113 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل السعر بعد إضافة الضريبة إلى 129 ألف ريال وفقًا لأسعار الوكيل في السعودية.

تقسيط هيونداي توسان GL- Smart 2022

تأتي هيونداي توسان GL- Smart 2022 مع محرك سمارت ستريم بسعة 2.0 لتر وبقوة 156 حصانًا رباعي الاسطوانات V4 ومزود بـ16 صمامًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات والسيارة مزودة بخاصية الدخول ذكي وتشغيل بصمة وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة كل هذا بسعر 82 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة.

سعر هيونداي ازيرا Smart 2022

تنطلق هيونداي ازيرا Smart 2022 بقوة 290 حصانا بفضل محركها سداسي الاسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك مزود بمبدّل للسرعات على عجلة القيادة، حيث يبلغ سعر هيونداي ازيرا Smart 2022 في السعودية حوالي 115 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويمكن تقسيطها أقل من ألف ريال شهريًا.

سعر هافال دارجو ادفينشر 2022

تأتي هافال دارجو ادفينشر 2022 مع محرك تيربو دفع رباعي سعة 2.0 لتر ، بقوة 196 حصان، يعمل على ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات، كما تم تزويد السيارة بديفلوك خلفي وكلتش مزدوج مع فتحة سقف بانوراما وخاصة المساج في مقعد السائق ويبلغ سعرها في السعودية حوالي 107 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 124 ألف بعد إضافة الضريبة.

سعر هيونداي توسان SMART HTRAC 2022

أما الموديل الثاني من هيونداي توسان 2022 في السعودية هو SMART HTRAC الذي يأتي بنفس المواصفات تقريبا حيث محرك سمارت ستريم 2.0 لتر بقوة 156 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي 6 سرعات نظام دفع رباعي مستمر مع إمكانية الدخول الذكي وتشغيل بصمة بسعر 87.900 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2022

يبدأ سعر شانجان CS85 ليمتد 2022 من 93 ألف ريال تقريبًا غير شامل الضريبة المضافة وبعد الضريبة يصل إلى 107 ألف ريال وتأتي هذه السيارة مع محرك بسعة 2.0 لتر تيربو GDI بقوة 233 حصان وقدرة عزم دوران تصل إلى 360 نيوتن مع ثلاثة أنماط من القيادة؛ رياضي – اقتصادي – ثلوج، مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات.

تقسيط شانجان ايدو 2022

أتاح وكيل شانجان في السعودية إمكانية تقسيط شانجان EADO – PLUS Trend موديل 2022 والتي تأتي مع محرك بسعة 1.6 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك CVT وبسعر 48.900 ريال عند الشراء نقدا غير شامل ضريبة القيمة المضافة وبعد اضافة الضريبة يصل سعر شانجان ايدو تريند إلى 56 ألف ريال وبالتالي يمكن تقسيطها على 60 شهرًا أو أقل بقسط شهري في حدود 600 ريال أو أقل قليلًا.

تقسيط شانجان ايدو ليمتد 2022

تأتي شانجان ايدو ليمتد 2022 مع محرك تيربو نوع GDI بسعة 1.4 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات بنظام الدفع الأمامي حيث يصل سعر شانجان ايدو ليمتد 2022 حوالي 60 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى حوالي 70 ألف ريال عند احتساب قيمة الضريبة المضافة.

تقسيط شانجان cs95 موديل 2022

تأتي شانجان CS95 Classic بنظام الدفع الأمامي مع محرك تيربو بسعة 2.0 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات وبسعر يبدأ من 92 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة يصل السعر إلى 105 ألف ريال وهي بهذا السعر يمكن الحصول عليها أقساك اقل من 1000 ريال بشرط التمويل على 60 شهرًا وترحيل فارق السعر إلى الدفعة الأخيرة بشرط ألا يتجاوز 40 % من ثمن السيارة.

تويوتا كورولا 2022

يمكن الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة من خلال وكيل تويوتا جميل في السعودية حيث يتم عرض أسعار تويوتا كورولا 2022 بداية من 75 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويمكن تقسيط تويوتا كورولا GLI الهجين موديل 2022 بقسط شهري في حدود 600 ريال شهريًا بواقع 36 ألف ريال على مدى 5 سنوات وهي أقصى مدة للتمويل وباقي الثمن يتم تقسيمه بالتساوي بين الدفعتين الأولى والأخيرة بحيث لا تزيد الدفعة الأخيرة عن 40% من سعر السيارة.

فمثلا لو كان سعر تويوتا كورولا 2022 gli الهايبرد بـ100 ألف ريال يتم خصم 40 ألف دفعة أخيرة و36 ألف أقساط شهرية ويتم سداد 24 ألف ريال كدفعة مقدمة مع سداد الضريبة المضافة نقدًا.

سعر جيلي ازكارا GL 2022

تأتي جيلي ازكارا GL 2022 مع محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات هذا المحرك يولد قوة حصانية تصل إلى 187 حصانا بينما يصل العزم إلى 300 نيوتن تم تزويده بعدد 16 صمامًا ويبدأ سعر جيلي ازكارا GL 2022 في السعودية عند 78 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويمكن التقسيط أقل من ألف ريال شهريًا.

سعر شانجان Hunter Sigma 4WD 2022

تأتي شانجان Hunter Sigma 4WD 2022 بمحركها التيربو الديزل سعة 1.9 لتر مع ناقل حركة يدوي مع أزرار تحكم بالمقود

وشاشة معلومات ومثبت سرعة كاميرا خلفية وكاميرا جانبية من ناحية اليمين حيث يصل سعر شانجان Hunter Sigma 4WD 2022 في السعودية إلى 76 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 87 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة.

شانجان CS95 Royal دبل 2022

تأتي شانجان CS95 Royal دبل 2022، في السعودية مع محرك تيربو بسعة 2.0 لتر. مقاعد جلد مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات. مع ذاكرة ومساج لمقعد السائق وشاشة معلومات 12.3 إنش مع نظام الملاحة. ويبدأ سعر شانجان CS95 Royal دبل 2022 في السعودية عند 113 ألف ريال. وبعد إضافة الضريبة يصل إلى 130 ألف ريال.

تقسيط السيارات الجديدة 2021

أما موديلات 2021 فمن بينها العديد من الطرز التي تقدم العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة حسب ما يلي:

سعر لينكولن نافيجيتور بريزيدينشال 2021

يبلغ سعر لينكولن نافيجيتور بريزيدينشال 2021 في السعودية حوالي 368 ألف ريال غير شامل الضريبة ويتجاوز السعر 400 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة حيث تأتي هذه السيارة العملاقة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي الكامل مع محرك توين تيربو بسعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيك 10 سرعات ونظام ايقاف وتشغيل اوتوماتيكي

سعر فورد اكسبديشن XLT 2021

تعتبر سيارة فورد اكسبديشن XLT 2021 واحدة من السيارات الأمريكية التي تحظى بانتشار كبير في السعودية ودول الخليج العربي حيث تأتي مع محرك بسعة V6 3.5 وبقوة 375 حصان يعمل على ناقل حركة اوتوماتيك 10 سرعات مع نظام إيقاف وتشغيل اوتوماتيكي بينما يصل سعر فورد اكسبديشن 2021 إلى حوالي 189 ألف ريال غير شامل الضريبة.

تقسيط هوندا أكورد 2021

تأتي هوندا أكورد 2021 في السعودية بسعر حوالي 100 ألف ريال وهو سعر يمكن تقسيطه على 60 شهرًا بواقع أقل من ألف ريال شهريا حيث يمكن التقسيط بمبلغ 800 ريال ليصبح مجموع الأقساط 48 ألف ريال، ويتبقى من السعر 52 ألف ريال يتم خصم 40 ألف ريال منها للدفعة الأخيرة والباقي يدفع كدفعة أولى مع الضريبة المضافة ومعدل الزيادة السنوية بحسب الجهة الممولة.

سعر هوندا اكورد LX SPORT 2021

يبدأ سعر هوندا اكورد LX SPORT 2021 في السعودية عند 105 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل إلى 120.750 شامل قيمة الضريبة حيث تأتي السيارة مع محرك تيربو سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك CVT ومبدل سرعات على عجلة القيادة وتصل قوة المحرك إلى 198 حصان مع عزم دوران يصل إلى 260 نيوتن.

سعر هوندا اكورد EX 2021 في السعودية

بمحركها التيربو سعة 1.5 لتر وناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT تولد أكورد قوة حصانية تصل إلى 198 حصان فيما يصل عزم الدوران إلى 260 نيوتن في المتر مع خاصية التشغيل عن بعد والدخول الذكي وتشغيل بصمة كل هذا بسعر يبدأ من 111 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

تقسيط جيب جراند شيروكي لارييدو موديل 2021

تتميز جيب جراند شيروكي 2021 بقوة الأداء فضلًا عن مزايا الأمان التي تتوفر بها حيث تأتي مع نظام مراقبة النقاط العمياء ومراقبة المسار الخلفي ويصل سعر جراند شيروكي 2021 في السعودية إلى 137 ألف ريال مع ضمان ممتد 5 سنوات أو نصف مليون كيلو متر مجانًا بعد انتهاء ضمان الوكيل.

سعر نيسان كيكس S 2021

تأتي نيسان كيكس S 2021 مع محرك بنزين ذو 4 اسطوانات بسعة 1.6 لتر مزود بـ16 صمامًا، وبقدرة 118 حصان وعزم دوران يصل إلى 149 نيوتن مع ناقل حركة اوتوماتيك كما تأتي السيارة بجنوط قياس 16 إنش كل هذا بسعر 59 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وبعد إضافة الضريبة يصل السعر إلى 63 ألف ريال ويمكن تقسيطها بأقل من 1000 ريال شهريا.

تقسيط كرايسلر 300S 3.6L موديل 2021

أما السيارة كرايسلر 300S 3.6L موديل 2021 فتأتي بمحرك V6 سعة 3.6 لتر مزود بـ16 صمامًا وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 300 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 353 نيوتن في المتر كل هذا في سعر 145 ألف ريال وهذا بدون ضريبة القيمة المضافة.

سعر كرايسلر 300 ليميتد موديل 2021

تراعي كرايسلر 300 ليميتد موديل 2021 جميع المتطلبات اليومية بثباتها وسلاستها على كل الطرق، حيث تأتي مع محرك بسعة 3.6 لتر بنتاستار مع 6 اسطوانات مع توقيت الصمام المتغير كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات حيث يصل سعر كرايسلر 300 ليميتد موديل 2021 في السعودية إلى 130 ألف ريال بدون إضافة الضريبة المضافة 15 %.

سعر هافال H6 بريميوم 2021

تأتي هافال H6 بريميوم 2021 بمحرك تيربو دفع رباعي سعة 2.0 لتر بقوة بقوة 201 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات مع رادار السرعة الذكي أو تحكم السرعة الذكي وفرامل الطوارئ التلقائية وميزة الكشف عن المشاه أمام الطريق بسعر 88 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط هافال H6 فاشنبل 2021 في السعودية

تأتي هافال H6 فاشنبل بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات و3 وضعيات للقيادة ( رياضية _ اقتصادية _ كلاسيكية ) مع خاصة الدخول الذكي وتشغيل البصمة مع مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم وشاشة تعمل باللمس قياس 9 بوصة وحساسات خلفية وجنوط قياس 18 إنش بسعر 58 ألف ريال بدون الضريبة المضافة.

تقسيط كيا سيلتوس LX 2021

تأتي السيارة كيا سيلتوس LX 2021 مزودة بمحرك V4 ذو 16 صماما، سعة 1.6 لتر بقدرة 123 حصان وبعزم دوران أقصى يصل إلى 154 نيوتن كل متر مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات وازرار تحكم بالمقود ومثبت سرعة وحساسات خلفية بسعر 63 ألف و500 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويصل هذا السعر بعد الضريبة إلى حوالي 70 ألف ريال.

تقسيط فورد تورس امبيانتي 2021

تأتي فورد تورس امبيانتي 2021 مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر وبقدرة 240 حصانًا مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات دفع أمامي مع خاصية التشغيل عن بعد ونظام قيادة سبورت واوتو هولد مع نظام اقتصاد الوقود بسعر 103 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل السعر إلى 119 ألف بعد إضافة الضريبة.

تقسيط شيفروليه تاهو 2021

تأتي سيارة شيفروليه تاهو 2021 بمواصفات متعددة لكن أبرز ما يميزها هو سعة المحرك التي تصل إلى 5.3 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك و شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 10.2 انش وشاحن جوال لاسلكي ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار حيث تأتي مع سعر يصل إلى 187 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

تقسيط جريت وول ونجل LUX-7 موديل 2021

من بين السيارات الصينية ذات الحضور في السعودية تأتي سيارة جريت وول ونجل LUX-7 مع محرك تيربو بسعة 2.0 لتر

بقوة 143 حصانًا وناقل حركة يدوي بنظام دبل هذا المحرك يقدر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 315 نيوتن.

حيث يصل سعر جريت وول ونجل في السعودية نقدًا حوالي 62 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويصل إلى 67 ألف ريال بعد إضافة الضريبة وهي من ضمن السيارات التي يمكن تقسيطها بدون مقدم وبأقل من 1000 ريال.

تقسيط تويوتا راف RAV4 2021

يبدأ سعر تويوتا راف 4 موديل 2021 بـ102 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة حيث تأتي السيارة مع محرك بسعة 2.0 لتر، مزود بـعدد 4 اسطوانات فيما تصل القوة القصوى إلى 170 حصانًا عند 6600 د.د بينما يصل العزم الأقصى إلى 203 ن.م / عند 4400-4900 د.د مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT ودفع رباعي مستمر.

عروض تقسيط تويوتا كامري Camry 2021

تبدأ عروض تويوتا جميل على تويوتا كامري 2021 بسعر 71 ألف ريال حيث تأتي السيارة مع محرك بسعة 2.5 لتر، 4 اسطوانات

بقوة 204 حصانًا عند 6600 دورة في الدقيقة هذا المحرك لديه القدرة على توليد عزم دوران يصل حده الأقصى إلى 243 ن.م / عند 4000 – 5000 د.د مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

تقسيط جي ام سي يوكون

تأتي جي ام سي يوكون SLE موديل 2021 بمحرك سعة 5.3 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك ( ازرار ) مع رادار ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار إضافة إلى شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 10.2 انش وجنوط قياس 18 إنش بسعر نقدي حوالي 184 ألف ريال فيما يصل سعر جي ام سي يوكون SLE شامل ضريبة القيمة المضافة إلى حوالي 212 ألف ريال.

سعر جي ام سي يوكون SLT 2021

تأتي جي ام سي يوكون SLT 2021 مع محرك ثماني الاسطوانات V8 مزود بـ32 صماما وبسعة 5.3 لتر وبقدرة حصانية تصل إلى 355 حصانًا وعزم دوران أقصى حتى 519 نيوتن مع ناقل حركة اوتوماتيك ( أزرار ) 10 سرعات مع العديد من التجهيزات الخارجية كل هذا بسعر 212 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة.

سعر جي ام سي سييرا AT4 2021

يصل سعر سعر جي ام سي سييرا AT4 موديل 2021 في السعودية حوالي 168 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى حوالي 190 ألف ريال بعد الضريبة حيث تأتي السيارة مع محرك بسعة 5.3 لتر وبقوة 355 حصان دبل مع كاميرا خلفية وابل كار بلاي واندرويد اوتو.

سعر جي ام سي يوكون AT4 2021

تأتي سيارة جي ام سي يوكون AT4 2021 مع محرك بنزين عملاق بسعة 5.3 لتر ثماني الاسطوانات مزود بعدد 38 صمامًا وبقدرة حصانية قصوى تصل إلى 355 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 519 نيوتن في المتر مع ناقل حركة اوتوماتيك ( ازرار ) 10 سرعات وخاصية تبريد وتسخين المقاعد الامامية وكذلك إمكانية تسخين المقاعد الخلفية مع نظام التنبيه عند الخروج عن المسار.

تويوتا كورولا 2022 تقسيط

يمكن الحصول على تويوتا كورولا 2021 تقسيط بدون مقدم على 60 شهرًا بواقع 1015 ريال شهريًا وهو قسط بسيط جدًا لا يكاد يصل إلى 40 ريال في اليوم وهذا العرض يقدمه بنك الراجحي بالتعاون مع تويوتا جميل لفترة محدودة حيث تصل قيمة الفائدة السنوية إلى 6.4 % تقريبًا عند تحويل الراتب على مصرف الراجحي.

تقسيط هيونداي النترا GLS-MID 2021

تعتبر هيونداي النترا واحدة من السيارات الصغيرة التي تتميز بالاقتصاد في استهلاك الوقود إلى حد كبير حيث تأتي مع محرك بسعة 2.0 لتر مزودة بنظام حقن متعدد النقاط وناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات مع إمكانية التحكم المتعدد في وضعيات القيادة وشاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 إنش + حساس العباية ما يجعلها سيارة مثالية للنساء بسعر 82 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويصل إلى 94 ألف ريال شامل الضريبة.

عروض تقسيط جيب رانجلر 2020

تأتي جيب رانجلر 2020 بمحرك سعة 3.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـ سرعات مع نظام سيليك تراك للدفع الرباعي، مع تشغيل بصمة وشاشة تعمل باللمس حيث يصل سعر جيب رانجلر 2020 في السعودية حوالي 147 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ويمكن التقسيط بدون مقدم بشرط ألا تزيد الدفعة الأخيرة عن 40 % من ثمن السيارة.

عروض تقسيط لكزس 2021

تمتاز لكزس ES300 Hybrid 2021 بمحركها الهجين هايبرد بسعة مع ناقل حركة CVT أوتوماتيكي مع وجود مبدّل للسرعات على عجلة القيادة إضافة إلى خاصية الدخول الذكي وتشغيل بصمة حيث يصل سعر لكزس ES300 Hybrid 2021 غير شامل ضريبة القيمة المضافة إلى 163 ألف ريال وبذلك تندرج هذه السيارة في فئة سيارات اقساط اقل من 1000 ريال شهريًا.

عروض تقسيط دودج تشارجر 2021

مع نظام الدفع الخلفي وبمحرك سعة 3.6 لتر تأتي دودج تشارجر 2021 بناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات مع عزم دوران 353 نيوتن مع عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً وضمان 8 سنوات أو 560 ألف كلم مجانا لدى الوكيل حيث يصل سعر دودج تشارجر 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة 105 ألف ريال وهي بهذا تندرج في فئة سيارات اقساط اقل من 1000 ريال.

عروض تقسيط كيا 2021

أطلق وكيل كيا في السعودية عروض تقسيط السيارات الجديدة التي شملت كيا سبورتاج 2021 التي تأتي مع محرك بسعة 1.6 لتر

وناقل حركة اوتوماتيك مع خاصية الدخول الذكي وتشغيل بصمة حيث يصل سعر كيا سبورتاج 2021 حوالي 85 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة بدلا من 90 ألف ريال كما شملت العروض التقسيط بدون مقدم وبدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية .

تقسيط جيب رانجلر 2021 سبورت

تعتبر جيب رانجلر 2021 سبورت واحدة من سيارات الدفع الرباعي المميزة التي يمكن الحصول عليها ضمن عروض تقسيط أقل من 1000 ريال حيث يبدأ سعر جيب رانجلر 2021 عند 139 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وعند دفع نصف الثمن كدفعة مقدمة وتقسيط الباقي على 60 شهرًا يمكنك الحصول على سعر تمويل تنافسي بشرط أن تدفع الضريبة نقدًا.

تقسيط شانجان CS35 موديل 2021



يبدأ سعر شانجان CS35-PLUS تريند 2021 في السعودية غير شامل الضريبة المضافة 53 ألف ريال ويمكن تقسيط شانجان CS35 ضمن عروض تقسيط 600 ريال شهريًا نظرًا لأنها من فئة السيارات الرخيصة ويمكن دفع 36 ألف ريال على مدار 5 سنوات والباقي وقده 17 ألف ريال يتم تقسيمها بين الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

عروض تقسيط سوزوكي جيمني

تعتبر سوزوكي جيمني واحدة من سيارات الدفع الرباعي التي يمكن الحصول عليها اقساط اقل من 1000 ريال حيث يصل سعر سوزوكي جيمني 2021 في السعودية إلى حوالي 79 ألف ريال في الفئة الأولى بدون اضافة ضريبة القيمة المضافة ويمكن التقسيط على 60 شهرًا بواقع ألف ريال ويتم سداد باقي الثمن في نهاية التقسيط كدفعة تملك مع دفع الضريبة المضافة نقدًا.

تقسيط نيسان صني 2021

تأتي نيسان صني 2021 مع محرك بسعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات V4 مع ناقل حركة اوتوماتيك وبقوة 118 حصانًا مع أزرار تحكم بالمقود وحساسات خلفية، بنظام الدفع الأمامي مع قدرة عزم قصوى تصل إلى 149 نيوتن في المتر، وهذه السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود حيث يكفي لتر واحد لتسير به قرابة 20 كم.

نيسان قشقاي 2021 تقسيط



أحد أفضل عروض تقسيط السيارات هي نيسان قشقاي 2021 التي تأتي في 3 فئات ذات نظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي والعديد من المزايا التقنية التي تذخر بها السيارات اليابانية حيث يبدأ سعر نيسان قشقاي 2021 في السعودية عند 86 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ما يجعلها واحدة من أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية.

تقسيط شانجان cs95

تأتي شانجان cs95 موديل 2021 بمحرك سعة 2.00 لتر نوع تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات بنظام الدفع الأمامي ونظام مساعد للفرامل مع وظيفة اوتوهولد حيث يصل سعر شانجان cs95 في السعودية إلى حوالي 89 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ويمكن تقسيط شانجان على 60 شهرًا في حدود 900 ريال شهريًا.

تقسيط شانجان cs85

فيما تأتي مواصفات شانجان CS85 ليمتد 2021 بمحرك سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 233 حصانًا وقادرة على توليد عزم دوران يصل إلى 360 نيوتن في المتر حيث يصل سعر شانجان cs85 إلى 102 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة يصل سعرها إلى 117 ألف ريال تقريبًا وهي بلا شك يمكن أن تكون واحدة من بين السيارات التي يمكن الحصول عليها في فئة أقساط 1000 ريال.

تقسيط جيلي توجيلا GF 2021

سيارة الدفع الرباعي من جيلي حيث تأتي مع محرك بسعة 2.0 لتر نوع تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات، 16 صماماً بقوة حصانية قصوى تصل إلى 238 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن في المتر مع التوفير في استهلاك الوقود حيث يبلغ سعر جيلي توجيلا 104 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ويصل إلى 119 ألف ريال شامل الضريبة.

تقسيط جيب نيسان باترول 2021

مع محرك سعة 4.0 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام الدفع الرباعي تأتي سيارة جيب نيسان باترول بمواصفات حصرية حيث يستطيع هذا المحرك توليد قوة حصانية قصوى تصل إلى 275 حصانا مع نمطي القيادة عادي وعلى الطين حيث يصل سعر جيب نيسان باترول 2021 في السعودية إلى 212 ألف ريال ويمكن الحصول عليها ضمن عروض اقساط اقل من 1000 ريال إذا تم دفع 50 % من الثمن دفعة مقدمة.

تقسيط نيسان باترول XE

كذلك تأتي نيسان باترول XE موديل 2021 في محرك بسعة 4.0 لتر مع 6 اسطوانات V6 وناقل حركة اوتوماتيك دبل مع العديد من المزايا التقنية مثل تشغيل البصمة حيث يصل سعر نيسان باترول XE موديل 2021 حوالي 163 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة حيث يصل السعر إلى 187 ألف ريال تقريبًا عند إضافة الضريبة.

تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 من عبداللطيف جميل



تأتي تويوتا فورتشنر 2021 بمحرك سعة 2.7 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك بنظام دفع رباعي ( خفيف – ثقيل ) حيث يبلغ سعر تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة إلى 109 آلاف ريال وبعد إضافة الضريبة المضافة يصل سعر تويوتا فورتشنر إلى 125 ألف ريال وعند التقسيط على 60 شهر يمكن الحصول عليها ضمن فئة سيارات اقساط اقل من 1000 ريال.

تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 من بنك الراجحي

وخلال شهر رمضان 2021 أطلق بنك الراجحي عروض تقسيط السيارات الجديدة من بينها تقسيط تويوتا فورتشنر بدون مقدم بقسط شهري يصل إلى 1607 ريال مع إمكانية التقسيط بدون مصاريف إدارية مع تحمل الشركة القسط الأول عن العميل في حدود 1500 ريال مع معدل زيادة سنوية يصل إلى 6.4 % مع سداد 40 % من ثمن السيارة كدفعة تملك.

تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021

تأتي تويوتا لاند كروزر gxr مع محرك بنزين سعة 4.0 لتر V6 سداسي الاسطوانات مع 24 صماماً بقوة حصانية قصوى تصل إلى

271 حصان قادر على توليد عزم أقصى يصل إلى 285 نيوتن حيث يصل سعر الفئة الأولى من لاند كروزر إلى 183 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وعند التقسيط على 60 شهرًا يمكن الحصول عليها ضمن فئة سيارات اقساط اقل من 1000 ريال.

تقسيط رينو كوليوس LE موديل 2021

تأتي رينو كوليوس مع محرك بسعة 2.5 لتر دفع رباعي بقوة 170 حصانًا يولد عزم دوران قدره 233 نيوتن / متر مع ناقل حركة أوتوماتيك مزود بوضعي قيادة على الطين وفي الرمال مع تقنية دخول ذكي وتشغيل بالبصمة كذلك بشاشة معلومات مع نظام ملاحة ومقاعد جلد ومزودة بتقنية تبريد وتسخين المقاعد الأمامية كل هذا بسعر 98 ألف ريال فقط بدون ضريبة القيمة المضافة فيما يصل السعر إلى 112 الف ريال بعد اضافة الضريبة وهذا يجعلها في فئة السيارات ذات الأقساط اقل من 1000 ريال شهريا.

تقسيط جيب كومباس لونغتيود 2021

تأتي جيب كومباس لونغتيود 2021 مع محرك بسعة 2.4 لتر 4 صمامات وبقدرة حصانية قصوى تصل إلى 172 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات بسعر نقدي يصل إلى 84 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويمكن تقسيط جيب كومباس لونغتيود 2021 بقسط شهري أقل من ألف ريال عند التقسيط على 60 شهرًا ودفع 24 ألف ريال دفعة مقدمة وسداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا .

تقسيط شفروليه تاهو Z71 2021

تأتي شفروليه تاهو 2021 مع محرك بسعة 5.3 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك ( ازرار ) ثماني الاسطوانات 8v مع 32 صماماً

ويولد قوة حصانية قصوى تصل إلى 355 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 519 نيوتن في المتر بنظام الدفع الرباعي مع شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 10.2 انش وشاحن جوال لاسلكي و3 أنماط للقيادة.

تقسيط جيلي ازكارا 260T موديل 2021

تأتي جيلي ازكارا 2021 مع محرك بسعة 1.5 لتر ، مع ناقل حركة اوتوماتيك ذو 7 سرعات، ونظام قيادة متعدد، وكاميرا خلفية

مع شاشة قياس 10.7 بوصة تعمل باللمس ونظام مثبت سرعة مع إنارة داخلية LED وثلاجة لحفظ الطعام والمشروبات في الرحلات الطويلة، كل هذا يأتي في سعر قرابة 63 ألف ريال بدون الضريبة المضافة وبعد اضافة الضريبة يصل السعر إلى 72 ألف ريال وعند الشراء بالتقسيط يمكن أن يصبح القسط أقل من 1000 ريال.

تقسيط رينو داستر LE – 4X4 2021

تأتي رينو داستر LE – 4X4 دفع رباعي موديل 2021 بمحرك سعة 2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي دبل بقوة حصانية قصوى تصل إلى 135 حصان فيما يصل عزم الدوران إلى نيوتن كل هذا بسعر 64 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وتصل إلى 73 ألف ريال بعد إضافة الضريبة ما يجعلها ضمن فئة السيارات ذات القسط الشهري 1000 ريال أو أقل.

سعر هافال H2 موديل 2021

يبلغ سعر هافال H2 موديل 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 50 ألف ريال.

في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 50 ألف ريال. أما سعر هافال H2 موديل 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة فيصل إلى حوالي 57 ألف ريال.

يبلغ القسط الشهري للسيارة في حدود 850 ريال شهريًا أي أنها تندرج في ذات الفئة.

سعر تويوتا يارس 2021

تأتي تويوتا يارس Y 2021 بمحرك سعة 1.5 لتر V4 مع ناقل الحركة اوتوماتيك CVT بقوة 105 حصان وشاشة معلومات تعمل باللمس إضافة إلى حساسات خلفية وجنوط حديد قياس 14 بوصة كل هذا بسعر 74 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة فيما يصل سعرها إلى 54 ألف ريال مع إضافة الضريبة حيث يمكن الحصول عروض تقسيط تويوتا يارس بسعر أقل من 1000 ريال شهريًا.

تقسيط تويوتا راش 2021

كذلك من بين السيارات الجديدة التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري في حدود 1000 ريال تأتي تويوتا راش 2021 G حيث يصل سعرها قبل الضريبة المضافة إلى حوالي 60 ألف ريال وبعد إضافة معدل الربح السنوي يصل السعر إلى 100 ألف ريال تقريبًا ، وعند دفع 10% كدفعة أولى و40 % كدفعة أخيرة والتقسيط على 60 شهرًا سيكون القسط الشهري في حدود ألف ريال.

سعر تويوتا راش GL تقسيط

تأتي سيارة تويوتا راش GL موديل 2021 مع محرك بسعة V4 1.5 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 4 سرعات وتصل قوة الموتور إلى 102 حصان إضافة إلى تشغيل بصمة وخاصية الدخول الذكي حيث يصل سعر تويوتا راش GL تقسيط 64.500 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة كما يصل سعر تويوتا راش GL تقسيط شامل الضريبة المضافة 74 ألف ريال تقريبًا وعند التقسيط يضاف إليه معدل الربح السنوي حسب المعرض.

عروض تقسيط السيارات 2020

كما أن هناك العديد من عروض تقسيط السيارات 2020 في السعودية اخترنا منها ما يلي:

تقسيط كرايسلر 300 ليميتد 2020

تأتي كرايسلر 300 مع محرك بسعة 3.6 لتر – بنتاستار مزود بـ6 اسطوانات مع توقيت الصمام المتغير إضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات وفتحة سقف مزدوجة – بانوراما مع شاشة تعمل باللمس قياس 8.4 إنش مع نظام الملاحة وعازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً + خصم 30% على باقي الخدمات كل هذا بسعر 127 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط نيسان كيكس SV 2020

تأتي نيسان كيكس SV 2020 ذات الدفع الأمامي بمحرك سعة 1.6 لتر 16 صماماً بقوة حصانية قصوى تصل إلى 118 حصان قادر على توليد عزم الدوران الذي يصل إلى 149 نيوتن / متر مع ناقل حركة أوتوماتيك وشاشة معلومات تعمل باللمس مع نظام ملاحة

وكاميرا خلفية وجنوط قياس 17 إنش بسعر 60 ألف ريال بدون الضريبة المضافة.

سعر دودج تشارجر GT 2020

تأتي دودج تشارجر 2020 مع محرك بسعة 3.6 لتر بقوة 300 حصان قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 353 نيوتن / متر مع ناقل حركة اوتوماتيك ذي 8 سرعات بنظام دفع خلفي وفتحة تهوية في غطاء المحرك لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الموتور مع الضغط الكبير الذي تولده سرعة السيارة فضلا عن عجلات بقياس 20 إنش مع جنوط من الجرانيب وشاشة ملاحة تدعم نظام ابل كاربلاي، كل هذا بسعر 122 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة.

تقسيط هوندا HRV EX

تأتي هوندا HRV EX موديل 2021 مع محرك سعة 1.8 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك بالإضافة إلى ميزتي الدخول الذكي وتشغيل البصمة مع شاشة معلومات تعمل باللمس وفتحة سقف – بانوراما حيث تأتي المقاعد مكسوة من الجلد المخملي، والسيارة هي ضمن فئة الدفع الأمامي وتأتي في السعودية بنمطين للقيادة عادي ورياضي وهي ضمن السيارات التي يمكن الحصول عليها تقسيط اقل من 1000 ريال.

عروض تقسيط هوندا اكورد LX موديل 2020 في السعودية

يشمل أحدث عروض تقسيط هوندا اكورد 2020 من الوكيل الحصري في السعودية ما يلي:

ضمان الوكيل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب. ضمان إضافي يصل حتى نصف مليون كم أو 5 سنوات. كوبون عازل حراري مجانًا. سعر هوندا اكورد LX موديل 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة 87.00 ريال.

شانجان ايدو Limited 2021

تندرج شانجان ايدو Limited موديل 2021 ضمن فئة سيارات أقساطها 1000 ريال أو أقل حيث يبلغ سعرها نقدًا بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 56 ألف ريال بينما يبلغ سعر شانجان ايدو 2021 شامل الضريبة المضافة قرابة 64 ألف ريال ويمكن شراء هذه السيارة بالتقسيط على 60 شهرًا بعد دفع 10 % من قيمة الثمن ويكون القسط الشهري أقل من ألف ريال.

رينو سيمبول تقسيط أقل من 1000 ريال

تأتي رينو سيمبول السيار الفرنسية الصغيرة والأنيقة مع محرك سعة 1.6 لتر وبقوة 102 حصان مع 16 صمامًا ويولد هذا المحرك الخفيف قوة عزم تصل إلى 145 نيوتن / متر مع ناقل حركة اوتوماتيك.

تقسيط ميتسوبيشي مونتيرو سبورت

تأتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بمحرك سعة 3 لتر مع ناقل الحركة اوتوماتيك، مزود بـ 24 صماماً فيما تصل القوى الحصانية القصوى إلى 216 حصان فيما يصل عزم الدوران إلى 285 نيوتن / متر مع توفر مبدّل للسرعات على عجلة القيادة وهي من السيارات ذات الدفع الرباعي المستمر مع وضع القيادة المتعدد ( عادي / رياضي / الرمال / الطين) بسعر يصل إلى 98 ألف ريال بدون الضريبة المضافة وهي تدخل في فئة السيارات تقسيط 1000 ريال.

تقسيط تويوتا هايلوكس GL-D4D 2020 غمارتين

يمكن الحصول على تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2020 بالتقسيط بقسط شهري أقل من ألف ريال وهذا يتطلب أن تكون الدفعة المقدمة 35% من ثمن السيارة أي ما يعادل قرابة 35 ألف ريال.

يبلغ سعر تويوتا هايلوكس GL-D4D 2020 غمارتين بدون ضريبة القيمة المضافة 85 ألف ريال. يبلغ سعر تويوتا هايلوكس غمارتين 2020 شامل ضريبة القيمة المضافة 97 ألف ريال. يصل قسط تويوتا غمارتين 2020 أقل من 1000 ريال في حال تم دفع 35 % من الثمن وكان التقسيط على 24 شهرًا

تقسيط بدون شروط

في الواقع لا يوجد تقسيط بدون شروط فكلمة التقسيط في حد ذاتها أول ما تسمعها يتبادر إلى ذهنك العديد من الشروط والضمانات التي قد يطلبها البائع من المشتري الذي يجد نفسه مضطرًا للرضوخ لهذه الشروط دون نقاش أو جدال لكن مع ذلك هناك تفاوت في شروط التقسيط والضمانات التي يطلبها وكلاء السيارات وذلك يتوقف على العديد من الأمور من بينها ما يلي:

جهة العمل التي ينتمي إليها المشتري : فالجهات الحكومية أعلى موثوقية من القطاع الخاص حيث فرص التخلي عن الموظفين أكبر كما أن القطاعات العسكرية والقضائية وأعضاء النيابة العامة لديهم موثوقية أكبر من باقي القطاعات الحكومية.

جهة التمويل : وهي الجهة التي تقدم التمويل للمشتري حيث تقوم بدفع قيمة السيارة بالكامل إلى الوكيل أو معرض السيارات وتحصيل القسط الشهري من المشتري وغالبًا ما تكون جهة التمويل بنوكًا أو شركات التمويل المرخص لها بتمويل تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة.

نسبة الدفعة الأولى : تلعب قيمة الدفعة الأولى دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط بل يمكن الحصول على تقسيط بدون شروط تذكر عند دفع 60 % أو أكثر من قيمة السيارة حيث تقل نسب المخاطرة لدى جهة التمويل.

سعر السيارات بالتقسيط : كذلك يلعب سعر السيارة دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط حيث كلما كانت السيارة رخيصة كانت شروط التقسيط أسهل.

تقسيط السيارات من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي التجاري في السعودية عروض تمويل السيارات الجديدة من خلال التمويل بالمرابحة بمعدل سنوي في حدود 11 % من قيمة سعر السيارة شامل الضريبة المضافة.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية على قرض السيارة في البنك الأهلي 1 % من سعر السيارة وبحد أقصى 5 آلاف ريال.

مدة التقسيط تصل إلى 60 شهرًا أي 5 سنوات.

كم مبلغ الضريبة على السيارات الجديدة ؟

يتوقف مبلغ الضريبة على السيارات الجديدة على العديد من العوامل من أهمها ما يلي: موديل السيارة الجديدة. سعر السيارات الجديدة. السعة اللترية. الكماليات التي تحتوي عليها السيارة الجديدة. هل تم شراء السيارة بالتقسيط أم نقدًا. عدد الأقساط والدفعة المقدمة. عدد السيارات التي يمتلكها المشتري ومسجلة باسمه.



أفضل عروض التقسيط

هناك العديد من السيارات يمكن شراءها بأقساط أقل من 1000 ريال شهريًا وهو مبلغ لا يمثل أية أعباء تذكر على المشترين وكذلك يمكن تخفيف شروط التقسيط لدرجة لا يطلب معها البنك تحويل الراتب كاملاً ويتم الاكتفاء بتحويل قيمة القسط الشهري فقط وبالتالي تعد من أفضل عروض التقسيط حيث لا يتحمل المشتري عبء تحويل الراتب إلى البنك الممول خاصة إذا كان يختلف عن بنكه الذي يتقاضى منه الراتب.

ومن بين السيارات التي يمكن شراؤها بالتقسيط بقسط شهري أقل من ألف ريال نجد ما يلي: سوزوكي ديزاير 2020 وهي أرخص سيارة يابانية في السعودية وتتميز بكفاءتها في الطرق الداخلية والمسافات القصيرة داخل المدينة وقسطها الشهري في حدود 600 ريال. نيسان سنترا 2020 وهي سيارة ذات تقنية فرنسية عالية وكفاءة أيضا على الطرق الممهدة والداخلية وقسطها الشهري في حدود 750 ريالا. رينو سمبل 2020 هي سيارة أوروبية تتوفر لها العديد من الإمكانيات الترفيهية والتقنية مع تاريخ عريق تمتلكه علامة رينو الفرنسية الأصل حيث يتراوح سعر هذه السيارة ما بين 38 إلى 41 ألف ريال. أما سعر تقسيط رينو 2020 فهو أقل من ألف ريال شهريًا وتعد هذه السيارة من بين السيارات الرخيصة في السعودية لكنها كذلك مناسبة بشكل أكبر للمسافات القصيرة والسير داخل المدن بكفاءة.



عروض أخرى لتقسيط سيارات 2021

وقد دخلت هذه السيارات في فئة السيارات ذات القسط الشهري أقل من ألف ريال لموديلات 2020 وهو نفس الأمر في العام الجديد وذلك إلى جانب عدة سيارات من موديلات العام الجديد من بينها ما يلي:

تقسيط كيا بيجاس 2021

تم طرح كيا بيجاس 2021 في السعودية بمحرك سعة 1.4 لتر يعمل بنظام الحقن المتعدد، وبقوة حصانية تبلغ 95 حصانًا فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 132 نيوتن / متر.



يبلغ سعر كيا بيجاس 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة : 40 ألف ريال تقريبًا.

أما سعر كيا بيجاس 2021 شامل القيمة المضافة في السعودية فيصل إلى 46.500 ريال تقريبًا.

يبلغ قسط كيا بيجاس 2021 أقل من 1000 ريال شهريًا حتى بدون دفعة مقدمة في حال التقسيط على 60 شهرًا وهو أطول فترة تقسيط سيارات ممكنة .

في حال تم دفع 10 % من مقدم السيارة يمكن تقسيط كيا بيجاس 2021 في حدود 850 ريال شهريًا.

تقسيط كيا سيراتو 2021

تأتي كيا سيراتو 2021 مع محرك سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي كما أن السيارة مزودة بمصابيح أمامية هالوجين مع حساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة وبسعر تنافسي للغاية.



سعر كيا سيراتو 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة 55.500 ريال بينما يصل سعرها بعد إضافة الضريبة المضافة 63 ألف ريال وهي بهذا السعر ضمن فئة السيارات الجديدة التي تصل أقساطها 1000 ريال أو أقل.

تقسيط اريزو 3 وتقسيط تيجو 2



اريزو 3 وهي سيارة صينية الصنع تقدمها شيري السعودية ضمن عدد من السيارات بالتقسيط مع قسط شهري أقل من ألف ريال حيث يقدر قسط اريزو 3 موديل 2021 بحوالي 860 ريالًا. أما سيارة تيجو 2 وهي أيضا من فئة السيارات الصينية التي دفعت بها شركة شيري في السوق السعودية .وحصلت على نسبة لا بأس بها من المبيعات في السوق المحلية حيث يبلغ القسط الشهري للسيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 حوالي 992 ريال.

تقسيط سوزوكي ديزاير

أما سوزوكي ديزاير 2021 فلا تزال كذلك من ضمن السيارات ذات القسط الأقل من ألف ريال ليس هذا فحسب بل هي أرخص سيارة يابانية في السعودية.

وهناك العديد من السيارات الجديدة التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري أقل من ألف ريال وهذه الفئة كلها تندرج تحت فئة واحدة وهي السيارات الأصغر أو السيارات الأنسب للسير داخل المدن لأن الذين يبحثون عن سيارات لرحلات البر أو للسفر الطويل والطرق الوعرة لا يتقيدون بسعر السيارة بل بقدرات هذه السيارة ومدى قدرتها على التحمل في ظل الأجواء القاسية في المملكة.

تقسيط ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 في السعودية

تعتبر ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 واحدة من أرخص السيارات التي يمكن شراؤها بالتقسيط في السعودية بقسط شهري أقل من ألف ريال حيث تأتي السيارة بالمواصفات التالية :

سعة المحرك 1.2 لتر V3

ناقل حركة اوتوماتيك CVT

نظام التحكم النشط في التوازن

معدل استهلاك الوقود 23.1 كم/لتر

يصل سعر ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 بدون الضريبة المضافة 38.500

كما يصل سعر ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 مضافا إليه قيمة الضريبة المضافة إلى 42 ألف ريال.

عند شراء ميتسوبيشي اتراج GLS موديل 2021 بالتقسيط سيكون القسط الشهري أقل من 1000 ريال على النحو التالي: