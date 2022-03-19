نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم المستبعدين من التأهيل الشامل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف عن من هم المستبعدين من التأهيل الشامل على محرك البحث “جوجل”، وقد يكثر هذا السؤال في حالة عدم قبول الحكومة السعودية لعدد من المواطنين المتقدمين للإستفادة من إعانات التأهيل الشامل، ونحيطكم علماً بأن التأهيل الشامل هو برنامج دعم اطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من أجل مساعدة المواطنين ذوي الإعاقة حتى تضمن لهم العيش في حياة كريمة بعيداً عن العوز والإحتياج، ويقدم البرنامج مساعدات مالية تتراوح من 4 إلى 20 ألف ريال سعودي تُحسب على حسب درجة ونوع الإعاقة، ومن أمثلة الإعاقات التي يتضمنها البرنامج إعاقات البصر والسمع والبتر والشلل والإكتئاب والتوحد وغيرها من الأمراض التي يحتاج معها المواطن السعودي إلى المساعدة الدائمة، وسنوضح لكم خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن فئات المواطنين المستثناه والمستبعدين من التأهيل الشامل وسبب عدم نزوله وشروط التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل، فإلى نص المقال.

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

يسألنا الآلاف من زوارنا الكرام من مواطني المملكة العربية السعودية عن الفئات المستبعدة من التأهيل الشامل، ونوضح لكم الآن من هم المستبعدين من التأهيل الشامل ومتى تزول إعانة التأهيل الشامل كالتالي:

أولاً في حالة وفاة المستفيد أو الشفاء من الإعاقة.

ثانياً عند إقامة المواطن المعاق في مستشفي حكومي او خاص لأكثر من 6 اشهر على نفقة الدولة.

ثالثاً في حالة سفر المستفيد للدراسة لخارج المملكة أو داخلها على نفقة الدولة.

رابعاً في حالة ما إذا كان يتقاضى المستفيد راتب اكثر من 4000 ريال سعودي.

خامساً إذا لم يقوم المستفيد بتحديث بياناته بشكل مستمر.

سادساً أن يزيد دخل المستفيد عن 4 آلاف ريال سعودي.

سابعاً أن يكون المواطن المتقدم للإعانة قد تجاوز 45 عاماً ويُستثني السرطان والاورام.

ثامناً في حالة ما إذا سافر المستفيد مع أسرته للإقامة خارج المملكة.

تاسعاً أن يكون المستفيد معاقاً بنوع إعاقه لا يتضمنه برنامج التأهيل.

شروط التأهيل الشامل

يجب أن يتأكد المواطن السعودي قبل التقديم على برنامج التأهيل الشامل من تطابق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي حددتها للإستفادة من البرنامج، وقد وضحنا لكم كافة الشروط اللازمة للتقديم في مقال سابق بعنوان شروط التأهيل الشامل يُمكنكم قراءة المقال والإطلاع عليه بالتفصيل، فقط انقر علىا الرابط المظلل.

التأهيل الشامل

يُعد برنامج التأهيل الشامل أحد أكثر البرامج شهرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بين المواطنين حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية البرنامج لتقديم إعانات مالية بصفة مستمرة لكل مواطن معاق أو ذوي احتياجات خاصة يحتاج إلى مساعدة المملكة في توفير حياة كريمة له، وقد نجح البرنامج في الوقوف بجانب الآلاف من المواطنين ومساعدتهم في العيش في حياة كريمة.

تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية

يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية تحديث بياناتهم في التأهيل الشامل الخاص بهم من خلال خطوات بسيطة أولها الولوج إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم يليها خطوة البحث عن خدمات وكالة الرعايا في قائمة الخدمات الإلكترونية، وقد كتبنا لكم مقال سابق يوضح طريقة تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية يُمكنكم الإطلاع عليه بالنقر على الرابط.

الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من أمراض الإعاقة والعجز التي سوف تدعم أصحابها في إعانات التأهيل الشامل، ويُمكنكم الإطلاع على كافة الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل في مقال سابق كتبناه على موقعنا فقط اضغط على الرابط المظلل للإطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

نتمنى أن نكون قد كتبنا تفاصيل كاملة وواضحة حول برنامج التأهيل الشامل وكافة المعلومات عنه وإجابات لكل الأسئلة على مواقع التواصل الإجتماعي، فالبرنامج يُعد الأبرز بين كل البرامج التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ولأي سؤال أو استفسار قم بترك تعليق بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن