نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية هتنظفي بيها الحوائط والجدران وإزالة الأوساخ والشخابيط من أول مرة بطريقة سهلة ومن أول مرة هتلاحظي الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتنظيف الحوائط والجدران، من الأشياء التي تجعل المنزل نظيف وذو مظهر جذاب أن تكون الحوائط والجدران نظيفة ولامعة دون أن تتأثر من آثار التنظيف، وتحرص كل أم على تنظيف البيت بالكامل والحوائط بشكل خاص، حيث تبحث عن طرق سهلة وبسيطة لتنظيفها بدون اى تأثير على لون الدهانات، سنقوم حاليا ببعض الوصفات المعدة بالمنزل وطريقة استخدامها في تنظيف الجدران والحوائط وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تنظيف الجدران بطريقة سهلة وبسيطة وقوية. وصفات لتنظيف الحوائط والجدران أولاً: خليط الخل والبيكنج صودا:- هذه الخليط يعتبر فعال جدا لتنظيف الحوائط التي بها بقع معقدة وعنيدة. المكونات:- كوب من الخل.

ملعقتين من البيكنج صودا.

لتر ماء. طريقة التحضير:- نقوم بخلط الخل والبيكنج صودا مع الماء ثم نقوم بفرك لجدران بها ومفوم بإنشائها بمنشفة مبللة وأخرى مجففة وتترك حتى تنشف من آثار المياه. ثانياً: خليط سائل تنظيف الأطباق مع الخل:- هذا الخليط يتناسب مع الحوائط الشديدة الاتساخ. المكونات:- كوب من سائل تنظيف الأطباق.

كوب من الخل.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير:- في طبق نقوم بخلط الخل ومسحوق التنظيف مع كمية مناسبة من الماء ونقوم بإحضار قماش ميكروفايبر لغسل الجدران ودعكها جيدا حتى نتخلص من اى بقع مستعصية ثم نقوم بتحضير قطعة من القماش المبلل لمسح مكان المسحوق وإعادة المسح كرة أخرى بمنشفة مجففة. طريقة الخل والماء لتنظيف الحوائط يناسب هذا الخليط الحوائط قليلة الاتساخ. المكونات:- كوب من الخل.

لتر من الماء. طريقة التحضير:- تقوم بخلط المكونات واستخدام لوفة خاصة بالتنظيف ثم نقوم بتنظيف الجدران ونترك المسحوق على الجدران لفترة قليلة ثم يجفف بمنشفة مبللة ثم بمنشفة مجففة. خطوات يجب مراعاتها قبل غسل الجدران:- إزالة جميع السجاد لكي لا يبتل من الماء. تغطية الأثاث بالكامل حتى لا يتسخ أو يتعرض لبعض من ماء التنظيف. ننظف الحائط جيدا من الغبار عن طريق زعافة الحوائط. تترك خلطة التنظيف على الحائط لفترة قليلة ثم تغسل بالماء جيدا حتى تزول كل الشوائب والأتربة من الحائط. نقوم بفتح النوافذ للتهوية لعدم تقشير الجدران وتشققها على المدى البعيد.

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