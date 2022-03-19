نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات جديدة في اكسترا extra السعودية على الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر معارض اكسترا السعودية للأجهزة من أفضل المعارض التي تضم الكثير من أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مما يجعل الإقبال عليه من قبل الكثير من الأشخاص بشكل دائم، لأنه يتميز بجودة السلع التي يبيعها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض اكسترا على الأجهزة.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة

جهاز تحكم عن بعد مع فأرة لا سلكية ولوحة مفاتيح لونه أسود، حامل ريموت من براتيك لونه بيج، وغطاء كيبل من براتيك عرضه 2سم وطوله خمسة متر لونه أسود، وقلاية هوائية وفرن متعدد الوظائف من كينوود 2000 واط سعة 11 لتر، ومقلاة بدون زيت من ديلونجي سعة 1,7 كيلو 1400 واط لونها أسود وأبيض، وتحتوي العروض أيضا على قلاية هوائية من فيليبس سعة 1,2 كيلو 2000 واط لونها أبيض ورمادي، وقلاية بدون زيت من فيليبس سعة 0,8 كيلو لونها أسود، وايزي فراي من تيفال سعة خمسة لتر 1700 واط، وقلاية هوائية من برنسيس سعة 1,3 كيلو 1800 واط، و مقلاة بدون زيت سعة 5 لتر ١٧٥٠ واط، وعجانة مع طباخ متعدد الوظائف من كينوود ١٥٠٠ واط سعة 6,7 لتر، وعجانة شيف إكس ال من كينوود 1700واط سعة 6,7 لتر، وعجانة من كينوود 1000 واط سعة 4,3 لتر.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة

تقدم اكسترا السعودية خصومات جديدة ورائعة على الأجهزة المنزلية ومن هذه المنتجات خلاط يدوي من براون 500 واط لونه أبيض، خلاط يدوي من كيتشين ايد 7 سرعات 85 واط لونه كريمي، عجانة من أريتي 650 واط لونها برتقالي، وعجانة من كلاس برو 1000 واط لونها ذهبي فضي، وتحتوي الخصومات على خلاط بدوي من مولينكس ايزي ماكس 200 واط سرعتان لونه أبيض، ومحضرة الطعام من مولينكس 1500 واط 8 سرعات سعة 6,7 لتر لونها فضي، وعجانة تشارلوت من مولينكس 800 واط سعة 4,8 لتر، ومحضر طعام من براون 12 في 1 800 واط سعة 2,1 لتر تصميم. معدني، ومحضر طعام 3 في 1 من نينجا 1200 واط لونه أسود، ومحضر طعام متعدد الوظائف من فيليبس 1300 واط سعة 3,4 لتر، وخلاط بدوي من براون 21 سرعة 1000 واط سعة 0,5 لتر لونه أبيض، وخلاط بدوي ذات سرعة ذكية من براون مالتي كويك 1000 واط لونه أسود.