نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الحرس الوطني 1443 رجال job.sang.gov.sa هنا موعد تقديم وزارة الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الحرس الوطني 1443 رجال، من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، ومن أشهر كلمات البحث التي يجري عليها بحث مكثف الآن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب إعلان وزارة الحرس الوطني 1443 عن فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية رجال، وكذلك التسجيل في وظائف حرس الحدود 1443، يتم وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية شديدة لاختيار أفضل العناصر من خريجي الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس.

يتم التسجيل على وظائف الحرس الوطني 1443 رجال إلكترونياً، من خلال موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني job.sang.gov.sa، لذلك يجب تجهيز كافة البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، مع مراعاة إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، واتباع كافة التعليمات المتعلقة بالتسجيل حتى يتم التسجيل بنجاح، لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 تجنيد، مع إرفاق فيديوا يوضح كيفية التسجيل بالتفصيل.

رابط تقديم الحرس الوطني 1443 رجال

يتم التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني job.sang.gov.sa.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

النقر على الإقرار الخاص بمطابقة جميع الشروط والاستعداد للتعيين في أي منطقة من مناطق المملكة.

يتم تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح ودون أخطاء.

ضرورة إدخال المعلومات الخاصة بالتواصل الاجتماعي مثل البريد الإلكتروني وحساب الفيس بوك وحساب تويتر.

إدخال بيانات الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم.

بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها يتم النقر على أيقونة “حفظ”.

مرفق فيديوا يوضح طريقة التسجيل بالتفصيل.

شروط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون المتقدم لائق طبياً. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المطلوبة. ألا يقل الطول عن 160سم. تناسب الطول مع الوزن وفق المعايير الصحية بوزارة الحرس الوطني. ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة تابعة للنظام العسكري. ألا يكون متزوج من غير سعودية. حصول المتقدم على الشهادة المطلوبة للوظيفة. معادلة الشهادة من وزارة التعليم بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة. اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

الشروط الخاصة بحملة الدبلوم

يجب أن يكون المتقدم من خريجي كلية اتصالات “تخصص اتصالات” مع ضرورة إرفاق كافة الدورات والخبرات في مجال التخصص.

وظائف عسكرية لحملة البكالوريوس:-

يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في “خدمة الاجتماعية، علم نفس”، وألا يقل التقدير عن جيد مع ضرورة إحضار مشهد من الجهة التعليمية موضح فيه انتظام الدراسة ومدتها، وإحضار بطاقة تصنيف سارية المفعول.

موعد تقديم الحرس الوطني 1443 رجال

يبدأ التقديم من يوم الأحد بتاريخ 17\08\1443 الموافق 20\03\2022. وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.