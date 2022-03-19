العراق: ضبط عبوات ناسفة وصواريخ لتنظيم داعش فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان نقلته السومرية نيوز، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة -العشرون) والتى تمحورت فى البحث والتفتيش عن أسلحة واعتدة عصابات داعش الإرهابية فى قواطع عملياتها بمحافظتى الأنبار ونينوى أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة".

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