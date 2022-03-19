وزير: إيران تستهدف تصدير 1.4 مليون برميل يوميا من الخام

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إنه سيسعى لزيادة صادرات إيران من النفط والمكثفات إلى 1.4 مليون برميل يوميا، كما هو وارد في ميزانية الدولة السنوية.

وأضاف أوجي على التلفزيون الإيراني "قرر النواب في البرلمان رفع سقف صادرات النفط والمكثفات من 1.2 مليون برميل (يوميا) إلى 1.4 مليون برميل. ستبذل وزارة النفط كل ما في وسعها لتحقيق المستوى المحدد في الميزانية".

ولا تكشف إيران، التي تواجه عقوبات أميركية على صادراتها الحيوية من النفط الخام، عن أرقام فعلية لمبيعاتها من النفط.

وقال أوجي إن وزارته تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية من الخام والمكثفات إلى 5.7 مليون برميل يوميا، من كميات تتراوح بين 3.7 وأربعة ملايين برميل يوميا، دون تحديد إطار زمني.

وفي أواخر عام 2020، كشفت إيران عن خطة طموح لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 6.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، غير أن محللين عبروا عن اعتقادهم بأن ذلك ليس واقعيا.

وقالت شركة إف.جي.إي للاستشارات العام الماضي إنها تتوقع أن يتجاوز الإنتاج الإيراني من النفط أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 حتى يصل إلى مستوى أقصى يبلغ خمسة ملايين برميل يوميا قبل أن يبدأ في التراجع في 2037.