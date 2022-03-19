نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل قرار نقل الدراسة من التعليم الحضوري إلى منصة مدرستي التعليمية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار نقل الدراسة من التعليم الحضوري إلى منصة مدرستي التعليمية سعي الكثير لنقل المناهج الدراسية للدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية وذلك من أجل مساعدة الطلاب على الاستيعاب أكثر فأكثر وتخفيف اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك لعام 1443، ومن المرجح أن تعلن وزارة التعليم على تفعيل منصة مدرستي بالعديد من المواد الدراسية التي لا يلزم تدريسها بشكل حضوري في المدارس على أن يتم تدريسها عبر قنوات عين التعليمية، كما سيتم متابعة كافة الواجبات والأنشطة الدراسية التي يقدمها المدرس في المنصة الإلكترونية، يذكر أن وزارة التعليم بالمملكة قامت بتحديث كافة المنصات الإلكترونية التعليمية في الموسم الدراسي الجديد وذلك للمساهمة في رفع جودة المنظومة التعليمية وتسهيل العملية الدراسة على الطلاب والمعلمين، كما يمكن التعرف علي خطوات الدخول إلى منصة «مدرستي اختبار» و خطوات الوصول إلى منصة مدرستي بدون توكلنا.

قرار نقل الدراسة من التعليم الحضوري إلى منصة مدرستي التعليمية

سوف يتمكن جميع طلاب المملكة من متابعة بعض الحصص التعليمية التي كانت تدرس بشكل حضوري في المدارس عبر منصة مدرستي التعليمية التي يمكن من خلالها متابعة جميع الدروس مع وجود العديد من الأدوات التي تمكن الطالب من الاستفادة وتحسين القدرة التعليمية لديهم والتواصل مع المعلمين، كما يستطيع أولياء الأمور من خلال منصة مدرستي متابعة أبنائهم واستخراج الدرجات التي تحصلوا عليها في الاختبارات والواجبات والاطلاع على جميع الملاحظات.

كيف اطلع نسبتي من منصة مدرستي 1443

فيما يأتي خطوات استخراج نسبة الطالب من منصة مدرستي عام 1443:

زيارة منصة مدرستي التعليمية. ثم تسجيل الدخول في حساب الطالب. الضغط على التقويم من القائمة اليُمنى. ثم النقر على حدث إشعار الفترة من الجدول. الضغط على الملف الموجود في المرفقات. ثم الاطلاع على نسبة الطالب حسب توفرها.

تقرير مستوى الطالب في منصة مدرستي 1443

يمكن استخراج تقرير مستوى الطالب من خلال حساب ولي الأمر في منصة مدرستي، وفيما يأتي خطوات الاطلاع على تقرير مستوى الطالب عام 1443:

الذهاب إلى منصة مدرستي. ثم اختيار الدخول بحساب نور لأولياء الأمور. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام نور. ثم وضع إشارة بجانب خيار أنا لست برنامج روبوت. الضغط على أيقونة تسجيل الدّخول. ثم النقر على التقييم في المستوى الدراسي للطالب. الاطلاع على تفاصيل مستوى الطالب في مدرستي.

منصة مدرستي السعودية

إن السعودية تهتم كثيرًا بالنظام التعليمي ويعد من الأنظمة التعليمية الحديثة والمتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا وبشكل كبير ويسمى بنظام التعليم عن بعد، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى المدارس ومواصلة دروسهم من خلال جلوسهم في المنزل، وهذا ما يطلق عليه محاكاة المدارس الحقيقية من خلال مدارس افتراضية كما إنها تتكون من جميع العناصر الموجودة في المدارس الحقيقية من طلاب ومعلمين وأدوات وموارد، كما إنه تم إطلاق هذه المنصة بعد انتشار وباء كورونا في المملكة والعالم أجمع، وذلك للحفاظ على حياة الطلاب مع ضمان استمرار العملية التعليمية تم إنشاء فكرة المنصات الإلكترونية، وانتشرت بشكل واسع وكبير ليس فقط في السعودية بل في مختلف دول العالم أجمع.