نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني.. كيفية التقديم على الدعم السكني 1443 وشروط الحصول على دعم سكني للأراضي المجانية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الإسكان كيفية وطريقة التقديم على الدعم السكني 1443 وشروط الحصول على دعم سكني للأراضي المجانية بالمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، الذي يهدف إلي استثمار القوة البشرية واستغلال الموقع الاستراتيجي لها ، وجعل المملكة قوة استثمارية رائدة في المنطقة ، تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها كافة سبل الدعم المادي لكي ينعم الجميع بحياة كريمة ويشعروا بالانتماء لبلدهم ويساعدوا في تحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

التقديم على الدعم السكني

تقدم المملكة العربية السعودية برنامج دعم جديد للمواطنين وهو مبادرة التقديم على الدعم السكني للمواطنين التي طرحتها وزارة الإسكان بالسعودية والتي تقدم وحدات سكنية وأراضي للمواطنين المستحقين ولكن لابد ان تنطبق عدة شروط حددتها الوزارة لكي يحصل المستحق علي الدعم المقدم.

شروط التقديم على الدعم السكني بالسعودية

وضعت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة شروط لابد ان تنطبق علي المواطنين الذين يتقدمون للحصول علي اراضي ووحدات سكنية التقديم على الدعم السكني للأراضي المجانية، وهي علي النحو التالي :

لابد ان يكون المتقدم الذي يريد قطعة أرض او وحدة سكنية سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة هو وأسرته في المملكة العربية السعودية.

يشترط ان يكون عمر المتقدم اكثر من 25 عامآ.

لكل أسرة الحق في الحصول علي قطعة أرض او وحدة سكنية مرة واحدة فقط.

في حالة رفض الطلب لأي سبب من الأسباب لا يحق للأسرة التقديم مرة اخري غير بعد مرور خمسة أعوام .

خريطة التقديم على الدعم السكني للأراضي المجانية

وطبقا لرقمنة جميع الخدمات الحكومية يسرت المملكة العربية السعودية علي مواطنيها تقديم الخدمات بشكل إلكتروني ولذلك وفرت وزارة الاسكان بالمملكة إمكانية التسجيل في الدعم السكني 1443 للحصول علي وحدة سكنية او قطعة أرض للمواطنين السعوديين المستحقين وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج دعم سكني sakani.housing.sa.

الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

اختيار أيقونة الحصول علي الأراضي المجانية من خلال الصفحة الرئيسية.

ثم بعد ذلك الموافقة علي الشروط والأحكام.

يجب علي المتقدم كتابة بياناته كاملة وبصورة صحيحة في الخانات المخصصة لذلك، وارفاق البيانات بالمستندات المطلوبة لاتمام عملية التسجيل بالنجاح.

متى ينزل الدعم السكني

وأجابت وزارة الإسكان السعوية عن السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين وهو متى ينزل الدعم السكني، موضحة أن موعد نزول الدعم السكني الشهري يتم تحويله وإيداعه في حسابات المستفيدين شهريا ف بداية من يوم 24، والذي يوافق هذا الشهر يوم الخميس المقبل الموافق 21 شعبان 1443 هـ حسب التقويم الهجري.

وتسعى المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الإسكان إلى تذليل العقبات والصعاب على أبنائهم من مواطني المملكة وخاصة ممن لا يمتلكون وحدات سكنية خاصة بهم من خلال تقديم منحة دعم السكني لمن تنطبق عليهم الشروط التي سبق أن أشرنا إليها في مقدمة هذا التقرير، في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.