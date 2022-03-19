نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم التكميلي تكافل 1.. رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 3 وموعد صرف الدعم النقدي الموحد 2022 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط الدعم التكميلي تكافل 1 قائمة محركات البحث على الإنترنت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مجلس صندوق المعونة الوطنية في الأردن تبديل اسم برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 بداية من اليوم الأحد ليتحول اسمه برنامج الدعم النقدي الموحد، ما جعلنا نرصد شروط التقديم على الدعم النقدي الموحد ومواعيد صرف الدعم.

نظام الدعم النقدي الموحد الاردن 2022

وقال برق الضمور، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، و مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأحد، إن الصندوق قرر بدء زيارات التحقق الميداني للأسر المرشحة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية على تحسين معادلة الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي الموحد في المملكة الأردنية الهاشيمة..

موعد صرف الدعم التكميلي تكافل 1

وعن موعد صرف الدعم التكميلي تكافل 1 كشف برق الضمور أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم النقدي الموحد شهريًا للأسر المستحقة والمرشحة للدعم، وليس كما كان يحدث خلال السنوات الماضية بصرف الدعم كل ثلاثة أشهر.

وأوضح مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أن سبب تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي إلى برنامج الدعم النقدي الموحد. يهدف إلى البدء في دمج المعونات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية في برنامج واحد. مؤكدًا استمرار عمليات دراسة أوضاع المتقدمين للحصول على الدعم من أجل تحديد الأسر الأشد فقرا المستحقة.

ويعد برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 وتكافل 3 من وسائل توفير المساعدة للأسر المستحقة للدعم في الأردن من صندوق المعونة الوطنية الأردني كونها من أحدث البرامج التي تم تطويرها، بالتزامن مع تصاعد تكلفة المعيشة وتزايد الأعباء المالية للكثير من الأسر خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته على كافة مجالات العمل وتأثيرها في رفع مستوى البطالة.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

يشترط في التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 أن تكون الأسرة المتقدمة تعيش تحت خط الفقر.

كما يشترك ألا يكون رب الأسرة موظفًا القطاع العسكري أو في الحكومة.

عدم استفادة الأسرة من برامج المساعدات المالية الشهرية، باستثناء مساعدات رعاية المعوقين والحالات الإنسانية.

رابط الدعم التكميلي تكافل 1

وعن كيفية تسجيل الدخول إلى رابط الدعم التكميلي تكافل 1 نرصد لكم رابط موقع صندوق المعونة الوطنية الأردنية عبر takaful.naf.gov.jo

كما يمكن التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد عن طريق إحدى مكاتب صندوق المعونة الوطنية. البالغ عددها 42 مكتبًا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

وكشفت صندوق المعونة الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن عدد الأسر المستفيدة من برناج الدعم النقدي تكافل 1 وكافل 3 قد بلغ نحو 412 ألف أسرة.

يأتي إعلان عدد الأسر المستفيدة من الدعم المادي بالتزامن مع موافقة صندوق المعونة الوطنية على تبديل اسم برنامج الدعم التكميلي من تكافل 1. ليصبح اسمه برنامج الدعم النقدي الموحد.