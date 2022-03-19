رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول برقم الهوية 1443 من خلال حساب توكلنا

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي 1442، يبحث الكثيرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عن الرابط لتسجيل الدخول لمنصة مدرستي توكلنا التعليمية بالمملكة للتعليم عن بعد، فهي منصة مجانية من خلالها يتم بث الفيديوهات التعليمية عليها، ويستطيع الطلاب التواصل مع المعلم، وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا المستجد كان من الضروري أن تدعم المملكة المنصة التعلمية، وكان ذلك من خلال اعتماد وزارة التعليم عن إعلان منصة مدرستي توكلنا، لتيسير العملية التعليمية، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة “مدرستي” من أجل استكمال المسيرة التعليمية في ظل تفشي جائحة كورونا، وجاءت هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة السعودية للتصدي لهذا الوباء الفتاك، والغرض منها الحفاظ على الطلاب والمعلمين والمعلمات ومن أجل ضمان نجاح عملية التعليم عن بُعد، لذا نقدم لكم طريقة التسجيل في منصة مدرستي بالرابط ولن تحتاج إلى الذهاب للمدرسة.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول برقم الهوية

وضحت وزارة التعليم السعودية أنه تم تحويل العديد من المواد الدراسية للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، وكشفت الوزارة عن خطوات استخدام منصة مدرستي 1443 من خلال الخطوات التالية وهي:

يمكنك الوصول إلى رابط منصة مدرستي بعد تنزيل التطبيق من خلال الوصول إلى بيانات النظام الأساسي في علامة التبويب “حسابي”.

ثم الوصول إلى بيانات النظام الأساسي التعليمي لمدرستي.

تقوم بالضغط على اسم المستخدم المطلوب، ثم الضغط على علامة التبويب التي تظهر، واستلام كلمة المرور على هاتفك الخلوي.

وبعد ذلك يمكنك تفعيل حسابك في برنامج تيمز المرتبط منصة مدرستي.

تعرف عن قُرب على منصة مدرستي

مدرستي هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، من خلالها يتمكن الطلاب من تلقي الدروس التعليمية المختلفة لكل المواد، حيث يتوافر عليها شروحات يقدمها كبار المعلمين لتبسيط المعلومات التي يتلقاها الطلاب.

بالإضافة لما سبق، يتم تقسيم المناهج وإجراء الاختبارات عليها من خلال المنصة وبذلك لن يكون الطالب بحاجة للذهاب إلى المدرسة، أيضاً يتاح للطالب التواصل بشكل فعال مع كافة المعلمين كما يتاح لأولياء الأمور فرصة التواصل مع المعلمين، وبهذا نجد أن المنصة سهلت التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر بشكل رائع.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي بالرابط:

تجدر الإشارة إلى أن الغرض الرئيسي من تدشين المنصة هو تنفيذ المعني الحقيقي للتباعد الاجتماعي فضلاً عن الابتعاد عن الاختلاط بين الطلاب في المدارس مما يسفر عنه ازدياد انتشار جائحة كورونا، هذا وشدد القائمين على شؤون العملية التعليمية بالسعودية على ضرورة التسجيل بالمنصة لرصد نسبة الحضور بين الطلاب وحتى لا تتعطل العملية التعليمية، ومن الجانب الآخر يستطيع الطالب الحصول على درجات الحضور كاملةً، ولتحقيق هذا هناك الكثير من المزايا التعليمية يمكنك اكتشافها بنفسك من خلال التسجيل في منصة مدرستي.

التسجل في منصة مدرستي

يكون التسجيل في منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يدخل الطالب إلى موقع منصة مدرستي عبر شبكة الإنترنت، ومن ثم يختار الطالب كلمة تسجيل الدخول.

ثانياً، بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يتم استخدام رقم الهوية والرقم السري الخاص بنظام نور الإلكتروني.

ثالثاً، يتم كتابة رمز التحقق البشري الذي يتم إرساله للطالب حينها يتمكن من الدخول للمنصة والاستمتاع بمزاياها.

أخيراً، يتساءل الكثير عن الحل الأمثل الذي يمكن تنفيذه عندما يفقد الطالب الرقم السري خاصته، كل ما عليه الضغط على زر “نسيان كلمة السر” وبعد دقائق معدودة سيتم استقبال الكود على الهاتف يتم إدخاله ليتمكن من استخدام الموقع مرة أخرى.

كيف يتم رصد الغياب والحضور بمنصة مدرستي؟

يتم رصد الحضور والغياب على منصة مدرستي بعد تسجيل الدخول عليها، يقوم الطالب بالدخول على صفحة إصدار تقرير حتى يتمكن من مشاهدة نسبة الحضور الخاصة به.

يبادر الطالب بالضغط على أيقونة المعلم، والضغط على أيقونة الغياب والحضور. بعد الخطوة السابقة، يتمكن الطالب من معرفة كمية الحصص التي حضرها بالفعل، كما يستطيع تعيين الحصص التي ينوي حضورها مستقبلاً.

الجدير بالذكر أنه من المفترض أن تظهر صفحة عند المعلم أو المعلمة تظهر بها أسماء الطلاب أو الطالبات، ويستطيع تحديد إن كان الطالب حاضراً أم لا.

رابط التسجيل في منصة مدرستي:

هنا نقدم لكم الرابط الذي يتيح لكم الدخول فوراً لمنصة مدرستي سواء كنت طالباً أو كنت أحد أولياء الأمور، ويمكنك متابعة سير العملية التعليمية وتلقي الدروس التعليمية المختلفة، هذا ويتم إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1442 هجرياً، حيث بالفعل بدأت اختبارات المرحلة الابتدائية ومن المفترض أن يليها اختبارات المراحل المتوسطة ويعقبها الامتحانات الأهم وهي مرحلة الثانوية، كل هذا يتم من خلال منصة مدرستي الذي يمكنكم الدخول عليها من خلال هذا الرابط.

ومن الجدير بالذكر أنه تقدم المنصة حصص المراجعة المختلفة في كل المواد الدراسية ولكل المراحل.