ألمانيا تسجل أكثر من 200 ألف لاجئ من أوكرانيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات الألمانية سجلت في أراضيها أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني.
من جانبها قالت وزارة الداخلية الألمانية إن نحو 207,7 ألف لاجئ أوكراني متواجدون حاليا في أراضي البلاد.
وأوضحت الوكالة في الوقت ذاته أن العدد الحقيقي لللاجئين من أوكرانيا قد يكون أكثر بكثير، إذ أن السلطات لا تسجل إلا القادمين على متن القطارات والحافلات، فيما يصل العديد من الأوكرانيين إلى الأراضي الألمانية من بولندا على متن السيارات.
كما أشارت إلى أن السلطات لا تسجل الأوكرانيين الواصلين في الأسابيع الأخيرة إلى أقربائهم المقيمين في ألمانيا.
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