زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر كرماديك قرب نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين، عند التقاء خط عرض 49ر27 درجة جنوبا وخط طول 50ر175 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.