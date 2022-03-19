التزييف العميق سلاح جديد فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - التزييف العميق هو تقنية تقوم على صناعة فيديوهات مزيفة عبر برامج الحاسب الآلى، وتدمج عددا من الصور والفيديوهات لشخصية ما لانتاج مقطع مصور يبدو للوهالة الأولى أنه حقيقى لكنه فى الواقع مزيف.





واستعملت التقنية فى إنشاء مقاطع فيديو إباحية مزيفة لعدد من المشاهير، واستخدمت فى أحيان أخرى لخلق أخبار كاذبة ومحاولة خدع القراء. وانتشر فيديو مزيف للرئيس الأوكرانى يدعو إلى الاستسلام والتمتع بالحياة، لكن اتضح أن الفيديو مصنوع بتقنية التزييف العميق فى إطار حرب المعلومات بين روسيا وأوكرانيا.

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