عاجل- الدفاع الروسية: اختراق كتيبة أيدار الأوكرانية ومقتل 30 من أفرادها

وخلال موجز صحفى يومى، قال المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيجور كوناشينكوف، إن هجوم القوات الروسية أسفر أيضا عن تدمير دبابة وناقلة للمشاة وأربع سيارات رباعية الدفع.
وأضاف أن الوحدات الروسية تشتبك حاليا مع اللواء 54 ميكا من الجيش الأوكرانى الذى يعمل فى الخط الخلفى من خطوط الدفاع.
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن الطيران الحربى الروسى دمر اليوم السبت 59 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها 3 مراكز قيادة وراجمتا صواريخ ومحطتا رادار ومستودعان للقذائف والصواريخ وجهاز رادار تابع لمنظومة "إس-300" للدفاع الجوى و5 طائرات مسيرة، بينها طائرة "بيرقدار".
كما أفاد بأن ضابطا من ضباط هيئة الأمن الأوكرانية سلم نفسه طوعا للقوات الروسية. ونقل كوناشينكوف عن الضابط المذكور قوله إن القوميين المتطرفين من كتيبة "آزوف" يخططون لتنفيذ هجوم ضد دبلوماسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فى مدينة لفوف غربى أوكرانيا، على أن يتم تقديم الحادث على أنه اعتداء نفذته القوات الروسية.
وأوضح أن الهدف من الاستفزاز المخطط له هو تعزيز الضغط على الدول الغربية للحصول على فرض حظر جوى فوق أوكرانيا وإرسال مزيد من الأسلحة الغربية لكييف.
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