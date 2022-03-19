تقدم صيني بتطوير لقاحات ضد أوميكرون
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البلاد حققت تقدماً إيجابياً في تطوير لقاحات أحادية ومتعددة التكافؤ ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المسؤول في اللجنة تشنغ تشونغ وي قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي إن “الدراسات ما قبل السريرية لبعض اللقاحات اكتملت مع تحقيق تقدم في تطبيقات التجارب السريرية” مشيراً إلى أن التطعيم الكامل لا يزال فعالاً في تقليل خطر الانتقال إلى المستشفى والمعاناة الشديدة من المرض والوفاة الناجمة عنه.
وتابع تشنغ “إن الصين تمتلك حاليا 29 لقاحاً دخلت مرحلة التجارب السريرية مع 16 لقاحاً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية” مؤكداً أن سبعة لقاحات حصلت على تصريح للتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ كما تضم قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية اثنين من هذه اللقاحات.
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