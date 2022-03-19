نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم جميع الأقسام PDF في المقال التالي
رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم جميع الأقسام، حيث قد تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى جميع الجامعات العراقية بعد الانتهاء مؤخراً من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي والكشف عنها على شكل نستعرض ونتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022
اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد الكشف رسمياً من الاعلان عن معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول الموازي فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة أمام جميع الطلاب بشكل وبصورة الكترونية اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على ان نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نرصد اليكم الان خطوات الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول اون لاين على نحو خطوات الكترونية نستعرضها الان من خلال الفقرة التالية:-
- الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالايقونة المخصصة لها.
- الخطوة الثالثة:- تسجيل بيانات الطلاب التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها.
- النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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