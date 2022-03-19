نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل والأسباب.. العودة للتعليم عن بعد بدلا عن التعليم الحضوري عبر منصة مدرستي في المقال التالي
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الآلاف من طلاب المملكة العربية السعودي في جميع المراحل التعليمية بحثا عن حقيقة قرار نقل التعليم إلى الحضور على منصة مدرستي وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم السعودية الذي صدرا مؤخراً، وقد جاء قرار الوزارة لتحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لعدة أهداف تصب في مصلحة الطلبة والطالبات ولعل من أهمها تخفيف العبء على الطلاب في شهر رمضان المبارك، وبالسطور التالية ومن خلال موقعنا () نتناول الأسباب الكاملة التي تتعلق بشأن تحويل الدراسة الحضورية لمنصة مدرستي.
حقيقية نقل الدراسة من التعليم الحضوري إلى منصة مدرستي
أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن العودة للتعليم عن بعد بديلا عن التعليم الحضوري، وذلك عبر منصة مدرستي حيث سيتم استكمال المسيرة التعليمية، حيث ذكرت مصادر مسؤولة في الوزارة بأن التعليم قد قررت أن يتم نقل عدد من المناهج الدراسية عبر المنصة، وتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول الأسباب التي دفعت الوزارة إلى هذا القرار، وبحسب ما كشفت عنه المصادر فقد جاء هذا القرار في إطار التخفيف عن الطلاب والطالبات وبشكل خاص مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لذلك توفر الوزارة كافة السبل التعليمية لجميع أبنائها الطلاب في سبيل استكمال المسيرة التعليمية بنجاح.
أسباب نقل التعليم الحضوري إلى منصة مدرستي التعليمية
بعد انتشار خبر العودة إلى التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي الإلكترونية بديلا عن التعليم الحضوري، تداول عدد كبير من الطلاب هذا الخبر كما تسائل أيضا أولياء الأمور حول صحة هذه الأنباء، وقد أوضحت الوزارة بأنها تسعى إلى التسهيل والتيسير على الطلاب في ظل الأجواء الحارة في رمضان المبارك، وأكدت الوزارة على أنه تم تطوير المنصة بشكل أكبر مما كانت عليه سابقا، حيث وفرت العديد من الأدوات المناسبة للطلاب والمعلمين، وكانت الوزارة قد أعلنت عن التعليم عن بعد بعد الفترة التي مر بها العالم من تفشى للوباء، حيث أصبح التعليم عن بعد أمرا ضروريا لمنع تزاحم الطلاب وانتقال العدوى فيما بينهم.
طريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني
- في البداية قم بالانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي https://schools.madrasati.sa/
- الآن قم بكتابة بيانات الدخول الخاصة بك وأدخل كلمة السر في المكان المحدد.
- من القائمة الريسية قم بالنقر على الاختبارات.
- الآن قم بالتسجيل عبر حساب مايكروسوفت.
- في المكان المحدد أدحل المعلومات المطلوبة.
- الآن تشاهد كافة المعلومات الخاصة بك، قم بالتأكد ومراجعة الاختبارات.
- الضغط على كلمة موافق.
- أخيرا النقر على بدء.
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