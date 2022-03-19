نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان من فورد الناغي علي سيارات فورد 2022 بالأسعار وكيفيه الحصول علي سياره في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان من فورد الناغي من اهم واحدث عروض السيارات الجديدة التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام بمناسبه شهر رمضان المبارك والتي تسال عنها الكثير في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الشخصية لشركه فورد الناغي علي موقع تويتر وجميع المواقع الأخري للتواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض الجديدة بمناسبه شهر رمضن أيضا والتي تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم الشخصية. والتي من أهمها عروض اكسترا علي أجهزة اللابتوب بمناسبه شهر رمضان ومعرفه اهم العروض والخصومات. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الأهلي علي تويوتا 2022 في الشهر الحالي ومعرفه السيارات والأقساط الخاصة بهم. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع سيارات فورد التي شملتهم العروض بأسعار كل سياره. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي سياره من عبر قنوات الشركة.

عروض رمضان من فورد الناغي

أعلنت شركه فورد الناغي عن إطلاقها لمجموعه من العروض الجديدة علي جميع السيارات لجميع المواطنين السعوديين. كما أعلنت أيضا عن العروض الجديدة لفورد تحت اسم عروض رمضان من فورد الناغي. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الشركة عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 16 مارس 2022 وتنتهي في 30 أبريل 2022. كما أعلنت الشركة أيضا أن العروض يمكن الحصول عليها عبر التمويل لجميع المواطنين من خلال احد فروع الشركة بالمملكة.

عروض فورد 2022

كما تم الإعلان أيضا عن اهم السيارات التي شملتها العروض بالأسعار لكل سياره. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

اكسبلورر 2022 أساسي بسعر 155250 ريال.

أف 150 2022 XL 4X4 بسعر 171810 ريال.

توروس 2022 امبيانتي بسعر 125810 ريال.

موستانج 2022 2.3 ECO بسعر 178135 ريال.

ايدج 2022 تريند بسعر 142485 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض فورد الناغي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طرق و قنوات الحصول علي عروض رمضان من فورد الناغي الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع شركه فورد الناغي الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية. أو الاتصال عبر هاتف المبيعات الخاص بالشركة عبر الرقم 8001240218.