قيمة دعم سكني الجديد وموعد نزول الدعم الشهري والشروط المطلوبة للحصول عليه. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل تقديم لهم يد العون لتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة وكذلك التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. ولذلك تقدم الحكومة لهم المبادرات وكذلك البرامج والتي من أهمها برنامج دعم سكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية. حيث يعمل برنامج سكني على تقديم الدعم للمواطن والأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض. وذلك من أجل الحصول على الوحدات السكنية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض قيمة مبلغ الدعم وكذلك موعد نزول الدعم الشهري وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على إضافة مستفيد جديد في سكني تعرف على الخطوات المطلوبة وأهم الشروط والمستندات للدعم.

قيمة دعم سكني الجديد

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عدد من المنتجات والخدمات والبرامج التي تكون هدفها هو خدمة المواطن السعودي. ولذلك فتقدم وزارة الإسكان السعودية واحداً من أهم هذه البرامج وهو برنامج سكني. والذي يتم تقديمه للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على توفير وحده سكنية مناسبة لهم. كما يتم تحديد قيمة دعم سكني كما يلي:

يكون الدعم بنسبة 100٪ و لك لأصحاب الدخل الأقل من 14 ألف ريال سعودي.

ويتم تقديم الدعم بنسبة 95٪ لأصحاب الدخل أكبر من 14 ألف وأقل من 15 ألف ريال سعودي.

كما يكون الدعم بنسبة 90٪ للأسر أصحاب الدخل 16 ألف ريال سعودي

ويكون الدعم بنسبة 85٪ للأسرة ذات الدخل 17 ألف ريال سعودي

حيث يتم زيادة الدعم بنسبة 5٪ مع زيادة عدد أفراد الأسرة.

شروط الحصول على الدعم

حيث إنه هناك مجموعة من الشروط التي قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديدها ليتم الموافقة على التسجيل في دعم سكني. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

ينبغي أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي

كما يجب أن يكون ليس لديه مصدر دخل أخر

كما يجب أن يكون أب لأسرة

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام

يشترط أن يكون هذه أول مرة للتقديم للحصول على الدعم

كما يجب عدم امتلاك الأسرة وحدة سكنية.

موعد نزول دعم سكني الشهري

كما قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بتحديد يوم محدد من كل شهر يتم نزول الدعم سكني به. حيث يعتبر يوم 24 من كل شهر ميلادي هو يوم نزول الدعم سكني. كما إنه يتم تقديم الموعد أو تأخيره إذا وافق هذا اليوم ليوم عطلة.