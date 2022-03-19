إجازات الطلاب بالمملكة بالفصل الدراسي الثالث 1443

إجازات الطلاب بالمملكة، حيث يعود جميع الطلاب والطالبات إلى صفوف التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة من أجل متابعة العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثالث من عام 1443هجرياً، وقد كشفت إدارات التعليم بعدد مختلف من مناطق ومحافظات عن إنهاء الاستعداد الكامل من أجل استقبال الفصل الدراسي الثالث الذي يشهد عودة حضورية بشكل كامل لجميع الطلاب، على أن يتم استئناف استقبال الطلاب باليوم الصباحي وممارسة نشاط الإذاعة المدرسية وكافة الأنشطة المتعلقة بالطلاب، وبعد ذلك يحصل الطلاب بالمملكة في كافة المراحل التعليمية على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي دامت لمدة سبع أيام كاملة، والتي يتم احتسابها من بين التقويم الدراسي الجديد، وسوف نوضح لكم تفاصيل إجازات الطلاب بالمملكة.

إجازات الطلاب بالمملكة الفصل الثالث 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية عن جدولة الإجازات الخاصة بالطلاب بعد العودة الحضورية للتعليم، وجاءت الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثالث كالتالي:

الحصول على إجازة عيد الفطر بداية من يوم 24 رمضان وتستمر الإجازة حتي يوم 7 شوال.

ثم الحصول على إجازة محددة تبدأ من يوم 23 شوال وتستمر حتي يوم 28 شوال.

وإجازة أخري تكون بداية من يوم 15 ذي القعدة وتستمر الإجازة حتي يوم 20 ذي القعدة.

ومن الجدير بالذكر بأن نظام الفصول الدراسية الثلاث، قد حقق عدد كبير من المميزات والجوانب الإيجابية، التي ساهمت بشكل كبير في تحسين وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية، بما يتضمن ذلك كل من الطلبة، أو أولياء الأمور، وكذلك للمعلمين والمعلمات بجميع المدارس في المملكة.

منصة مدرستي تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب المقيدين بالمراحل الدراسية المختلفة متابعة المقررات الدراسية عن بُعد، والمتابعة الدورية للدروس وحل الواجبات بشكل مستمر دون انقطاع، ويتوفر ذلك من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي: