عاجل توقف الدراسة حضوري وعودة الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة توقف الدراسة حضوري وعودة الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي القرار الأخير المفاجأة للجميع الذي تم أصدارة اليوم من قبل وزارة التعليم السعودية بهدف تقليل عدد الساعات الدراسية لجميع المراحل التعليمية والتركيز على المواد الدراسية التي تحتاج من الوزارة الاهتمام أكثر بها، لهذا تبدأ الوزارة من اليوم بتحديث القنوات والمنصات التعليمية استعدادا إلي لبدء الدراسة بدون وجود أي مشاكل تقنية تواجه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

توقف الدراسة حضوري وعودة الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم السعودية في صباح اليوم على عدة قرارات هامة تساعد بشكل كبير الطلاب والطالبات في تخفيف معاناة اليوم الدراسي، حيث كشفت إلي رجوع الدراسة عن بعد لمجموعة من المقررات الدراسية بحيث يتم التخفيف على الطلاب والطالبات في اليوم الدراسي، أي لم تتوقف الدراسة عن بعد كليا بل توقف جزئي على بعض المواد الدراسية بهدف تخفيف إجهاد الطلاب والطالبات في اليوم الدراسي.



حيث تعتمد الوزارة على منصة مدرستي من جديد لكونها المنصة الأكبر المتوفر بها جميع متطلبات المسيرة التعليمية من كتب ومقررات دراسية وبنك للأسئلة وتقارير وجداول امتحانات والجداول الدراسية وغيرها من الفيديوهات التعليمية التي تساهم في مساعدة الأبناء والبنات الطلبة.

التسجيل في منصة مدرستي 1443

يجب على الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية تحديث بيانات منصة مدرستي 1443 أو القيام بالتسجيل وتفعيل المواد الدراسية التي يتم دراستها عن بعد وعبر القنوات التعليمية مثل مجموعة قنوات عين التعليمية.

طريقة تسجيل الطلبة في منصة مدرستي

بعد عملية التحديث الجديد بدأت عمليات التسجيل في منصة مدرستي من قبل الطلاب والطالبات وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي.

الضغط على التسجيل بحساب ميكروسوفت.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم الحصول عليها من توكلنا.

النقر على تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي لولي الأمر

أتاح نظام نور التعليمي لأولياء الأمور آلية الدخول على منصة مدرستي من أجل إمكانية متابعة مستوي الأبناء، لهذا يتمكن أولياء الأمور التسجيل في منصة مدرستي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي . كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل رمز التحقق. الضغط على تسجيل الدخول.

وصلنا لختام شرح مقالنا هذا حول توقف الدراسة حضوري وعودة الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي 1443.